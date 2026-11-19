台股今（19）日收盤下跌1,768.02點、跌幅4.4%，終場以38,426.89點作收，成交量8,953億元；台積電（2330）收盤價2,100元，下跌75元，跌幅3.45%。

台股今日再拉回修正，因權值股遭賣單下殺，拉低大盤指數盤中跌破4萬及3萬9千點關卡，資金轉進資安及非科技業績股，中華資安（7765）、統一實（9907）及中華電信（2412）等股盤中走勢相對較強。

群益投顧表示，後黃仁勳時代的AI投資焦慮未除，下修AI成⻑預期所引發的估值調整壓力持續消化中；短線技術面延續偏空不變，不排除持續測試年線至前低支撐可能。美國聯準會釋出進一步升息訊號，Fed理事華勒表示，12月可能需要升息2碼或先升息1碼同時明確預告隔年1月再度行動。

獨立新創AI Anthropic今晚掛牌，成AI泡沫是否破滅試金石；Anthropic IPO定價為每股83美元，高於先前公布的價格區間，合計募得680億美元，加計輝達、Google、亞馬遜、台積電等科技巨頭參與的260億美元私募配售，集資總額逾940億美元超過SpaceX，美國時間11月19日將在那斯達克以代號ANT掛牌交易。

FT核心AI電力算力經理人江明鴻表示，Anthropic上市的重要意義，不只是市場再添一家AI巨頭，更代表大型語言模型的商業模式開始接受公開市場檢驗。過去AI投資著重晶片、伺服器及資料中心建設，未來則須觀察企業是否願意持續付費、AI服務使用量能否擴大，以及算力成本下降能否帶動獲利改善。

值得注意的是，大模型商業化並非只有軟體公司受惠。Anthropic已與Google、博通合作擴充TPU運算能力，並透過雲端平台提供Claude服務。當企業AI應用從文字問答延伸至程式開發、資料分析及AI代理人，背後所需的運算晶片、網路設備與資料中心電力，也將形成相互連動的產業需求。

江明鴻指出，AI產業下一階段的競爭，將從「誰擁有最多算力」，逐漸轉向「誰能有效運用算力創造收入」。微軟、Google等平台企業可透過雲端及AI服務參與商業化機會；輝達、博通則提供運算與網路技術，伊頓、卡梅科等電力產業鏈企業則對應資料中心供電及能源需求。