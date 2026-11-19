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三重利空夾擊 台股盤中一度狂瀉近2千點
儘管美股那斯達克指數在軟體股撐盤下逆勢收紅，但台股卻遭到NVIDIA利多不漲反跌、聯準會釋出鷹派訊號，以及高價股評價修正的三重夾擊，開盤後指數不斷下探，最低來到3萬8259點，再度失守苦苦支撐的4萬點，重挫逾1900點。
台股賣壓沉重，11時20分前後，大盤跌點逼進2千點，千金股成重災區，一度多達21檔千金股觸及跌停，有4檔跌回千元以下。
統一投顧董事長黎方國認為，黃仁勳下台後，AI供應鏈局勢、廠商毛利率等改變程度如何，目前還無法確定，NVIDIA新任執行長的風格，能否延續黃仁勳的有福同享模式也還未可知，目前宜多審慎觀察。
主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，近期AI族群受到國際AI晶片大廠高層異動、市場更加嚴格檢驗AI資本支出成效，以及美國期中選舉結果共和黨失利引發市場對於AI資料中心管制疑慮等等壓力下而遭預估值修正，台股同樣震盪拉回。
不過，整體來看，全球AI長期發展趨勢未變，相關需求仍舊強勁，台灣因在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，於半導體和硬體製造方面有難以替代的聚落優勢，無論AI算力版圖如何重新分配，最終仍需仰賴台廠代工與零組件支援，因此，對於台系供應鏈股後續表現他並仍不看淡。
在投資方面，近期台股大盤在經濟恐慌性急殺後，可關注外資賣壓是否趨緩，以及資金是否持續往ASIC或具防禦性的類股輪動配置。
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