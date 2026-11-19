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兩大不利因素逐漸退散 法人調高這檔成衣股目標價
儒鴻（1476）第3季毛利率優於預期，帶動獲利表現回升，法人認為，美國期中選舉後，關稅及戰爭等不利因素逐步消退，有利成衣產業評價回升，加上訂單能見度維持六個月，新興品牌客戶訂單動能強勁，後市展望正向，上調目標價。
投顧法人分析，儒鴻受惠新興品牌客戶訂單增長，帶動產品組合改善，並持續與客戶議價以轉嫁原材料成本上漲，推升第3季毛利率回升至31.1%，優於預期，稅後純益17.4億元，季增12.2%，年增5.5%，每股稅後純益（EPS）6.3 元。
儒鴻10月營收34.0億元，符合預期，隨新興品牌客戶訂單動能強勁，抵銷布料淡季造成的營收下滑力道，法人預估，第4季營收可望季增低個位數百分比，產品組合持續優化及原材料成本陸續轉嫁有利毛利率表現穩定回升，推升獲利表現。
展望後市，法人指出，儒鴻訂單能見度維持約六個月，其中，新興品牌客戶訂單動能持續強勁成長，既有品牌客戶維持穩定回補庫存力道，隨大環境不確定性因素下降、產品組合持續轉佳、原物料成本下跌及向下轉嫁、垂直整合比重提升，將有利營收及毛利率走揚，推升獲利表現。
在產能方面，儒鴻2027年將藉由產能去瓶頸，提升約個位數水準，印尼新廠預計於2027年第4季至2028年第1季投產，規畫月產能為180 萬件，將分兩期完成。
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