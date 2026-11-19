台股19日賣壓再度引爆，盤中一度重挫1,935.21點，下探38,259.7點，千金股最多21檔同步跌停，股王信驊（5274）、股后創意（3443）雙雙摜至跌停價。不過，川湖（2059）盤中跌幅收斂後反超創意、重新奪回股后，祥碩（5269）更逆勢上漲逾2.5%，成為高價股重災區中的少數亮點。

盤面上，千金股家數一度縮減至32檔，高價AI股修正壓力可見一斑。股王信驊盤中下探8,730元跌停價，創意也跟著亮綠燈跌至6,000元關卡。川湖盤初一度翻紅，最高來到6,570元，隨後跌破6,000元並觸及跌停，盤中跌幅逐步收斂並超越創意，奪回股后寶座。

值得注意的是，創意近期也爆出鉅額違約交割。根據證交所18日公布的資訊，創意單檔違約交割金額高達9,453萬元，居當日9檔達揭露標準的上市櫃個股之冠。由於台股採T+2交割制度，該筆違約交割主要對應16日交易。近期高價股劇烈震盪，加上違約交割案件浮現，也讓市場對相關個股的籌碼與交易風險更加關注。

相較於多數千金股重挫，祥碩盤中逆勢上漲逾3%，展現相對抗跌力道。祥碩前三季稅後純益58.4億元，年增48.7%，每股純益78.66元；儘管第3季營收26.6億元，季減2.3%、年減33.4%，但公司明年營運布局已有新進展，超微新平台及ASIC專案成為市場關注焦點。

祥碩總經理林哲偉日前表示，超微新一代平台專案已完成樣品交付、訂價及簽約，預計明年第1季具備量產能力，第2至第3季開始出貨；第二家ASIC客戶也已貢獻委託設計（NRE）收入，成為拓展客戶及後續成長的重要動能。

此外，祥碩旗下AM4晶片組出貨占比已從去年第4季不到兩成，提升至今年第3季逾七成，但低單價產品比重提高，也壓抑營收表現。公司預期，明年第2季起，隨DDR4與DDR5價格關係變化帶動需求轉向AM5，加上AM5晶片組平均售價較AM4高出約五至六成，且毛利率較佳，有助改善產品組合及獲利結構。

另一方面，千金股交易制度也將迎來調整。證交所宣布，2027年7月5日起，股價1,000元以上股票的最小升降單位，將由現行5元縮小至1元，有助縮小買賣價差、降低交易摩擦成本。此外，盤中零股交易申報時間將自今年12月7日起提前至上午8時30分，並與整股同步於9時開盤；2027年7月5日起，零股撮合時間也將縮短至1秒。

觀察19日盤中表現，未觸及跌停的千金股僅12檔，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、嘉澤（3533）、貿聯-KY（3665）、群聯（8299）、緯穎（6669）、智邦（2345）、創新服務（7828）、藥華藥（6446）、台達電（2308）及亞德客-KY（1590）。千金股在這波修正中明顯分化，祥碩的ASIC新平台進度，以及川湖、創意股后之爭，成為盤面兩大觀察焦點。