美國升息疑慮升溫，台股19日開低走低，盤中重挫逾1,900點、退守38,000點關卡，金控股也難敵賣壓多數翻黑，惟兆豐金（2886）卻逆勢突圍，一度大漲逾6%，除了外資近期大舉加碼之外，升息預期、獲利創高及公股背景，也讓市場重新關注這檔公股金控龍頭。

美國10月消費者物價指數（CPI）高於預期，加上聯準會（Fed）官員陸續釋出偏鷹訊號，市場預估12月升息機率已突破八成，高盛、德意志銀行也上調後續升息及利率終點預測，帶動金融股升息受惠題材升溫。

兆豐金受到關注，也與兆豐銀行外幣放款比重有關。根據今年上半年資料，兆豐銀行外幣放款占總放款約25%，高於玉山銀行的21%及第一銀行的17%，僅次於中信銀行的35%。若海外利率走升，有機會挹注外幣放款利差收益，不過，實際效益仍須視資金成本及存放款利率調整幅度而定。

籌碼面更是近期亮點。自11月9日黃仁勳風波以來，外資連續布局兆豐金，累計8個交易日買超5萬6,574張；同期間投信賣超3萬3,539張，自營商則買超1萬4,006張，外資與投信操作方向明顯不同。

基本面方面，兆豐金前10月稅後純益343.31億元，年增12.8%，EPS 2.31元，創歷年同期新高。主力子公司兆豐銀行前10月稅後純益268.53億元，年增6.61%，利息淨收益、手續費淨收益分別年增15.7%、22.2%；兆豐證券同期稅後純益43.67億元，年增131.4%，同創同期新高。不過，受到10月台股重挫影響，兆豐證券單月虧損6.6億元，也使兆豐金10月單月獲利月減近6成，顯示股市波動仍可能牽動證券子公司表現。

此外，公股背景也是兆豐金的特色。根據2026年8月資料，兆豐金政府持股比率約18.9%，在8大行庫中排名第三，僅次於合庫金（5880）的27.2%及彰銀（2801）的19.6%。回顧過去國安基金進場紀錄，兆豐金也曾列入金融股布局名單，與富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）及玉山金（2884）等大型金控同為護盤標的。

央行總裁楊金龍日前指出，近期台股波動擴大，受到融資疑慮、美國期中選舉不確定性及黃仁勳事件等因素影響，國安基金進場有助於降低市場波動。

整體而言，升息預期、兆豐銀行外幣放款占比較高，以及前10月獲利創高，是市場可能青睞兆豐金的理由；外資短期加碼則是籌碼面的佐證。但外資買盤能否延續、升息是否真正轉為淨利差收益，以及股市波動對證券子公司的衝擊，仍是後續關鍵變數。