輝達（NVIDIA）代理執行長的財務長柯蕾絲（Colette Kress）點名與景碩（3189）、矽品、京元電（2449）、欣興（3037）、鴻海（2317）等台廠供應擴大合作，可惜亮眼的財報也救不了股價，輝達周三下跌2.9%，收150.96美元；台廠獲點名的供應鏈19日也是大跌的表現，景碩、欣興、京元電子盤中亮燈跌停。

輝達為景碩的重要客戶，景碩與輝達同步宣布對景碩投資逾10億美元現金，用以購置景碩科技擴充幼獅廠產能新增設備，並持續與景碩協商後續更多個廠區的投資計畫，藉以確保在未來五年AI賽道上高階載板的供應順暢。

另外，日月光投控（3711）旗下矽品也宣布，與輝達達成數十億美元的多年期合作協議，將擴大台灣先進封裝產能，目標於2029年中增至目前的3倍，支援輝達先進AI平台量產，因應全球AI基礎設施需求快速成長。

不過，輝達雖交出亮眼財報，周三股價仍是下跌，5家台廠供應鏈雖獲點名，但在台股重挫之下，股價也未撐住，19日開低後呈現大跌表現，同屬ABF載 的景碩及欣興遭摜 殺到跌停， 京元電子也同樣亮出跌停綠燈。

日月光投控開低後一度翻紅，可惜不敵賣壓再度翻黑，盤中跌幅逾8%；鴻海以221元平盤開出，一度拉升至225.5元，但仍不敵賣壓翻黑，盤中跌幅逾1%。