美股周三漲跌互見，那斯達克綜合指數、費城半導體指數收紅，台股19日以40,145.73點開出，下跌49.18點，雖一度翻紅，可惜不敵賣壓盤中翻黑重挫逾千點，櫃買市場跌勢也重，盤中大跌逾6%；盤面上包括集中市場及櫃買市場僅少數類股抗跌，權值股大跌更是拖累大盤跌勢加重，全市場僅裕山（7715）及研勤（3632）亮燈漲停。

美股周三漲跌互見，道瓊工業指數下跌561.25點，收50,198.17點，跌幅1.1%；標普500指數下跌16.89點，收7,323.64點，跌幅0.2%，已連續五日收黑；那斯達克綜合指數上漲101.5點，收24,429.89點，漲幅0.4%；費城半導體指數收盤小漲0.1%。

台股開盤下跌，早盤一度翻紅衝達40,315.53點，但在賣壓沈重下再往下探底，一度下滑至38,652.38點，重挫1,542.53點，跌停家數達64家，盤中跌幅逾3%；櫃買市場以307.41點下跌開出，一度下滑至286.93點，下跌20.62點，盤中跌幅逾6%，亮燈跌停家數達82家。

台股集中市場、櫃買市場同步重挫，權值股跌勢沈重，台積電（2330）盤中影響大盤指數約389點；聯發科（2454）影響大盤指數約89點，南亞（1303）、日月光投控（3711）、台達電（2308）都在影響大盤指數的前五名個股；櫃買市場部分，影響大盤指數最多的前兩名則是旺矽（6223）、信驊（5274）。