航空股成為台股今天重挫千點的逆勢上漲股，12月起則迎來年末出國旺季，賞楓、雪季及連假旅遊需求可望延續至明年第1季，華航（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）盤中一度在紅盤，隨著台股跌幅擴大也維持在平盤附近上、下震動。

華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航（6757）10月營收表現亮眼，業者看好貨運旺季與冬季旅遊商機，再加上貨運需求接棒支撐，力拚第4季業績繼續開紅盤，明年第1季則有望再衝高。

整體而言，航空業第4季華航、長榮航營運有貨運旺季支撐，12月起的出國旅遊需求則為客運添力，賞楓、滑雪及年末假期商機有望延續至明年第1季。不過，國際油價與地緣政治仍是影響成本及市場需求的變數，業者如何掌握收益、調度運能並控管成本，將牽動全年營運表現。

華航10月合併營收221.56億元，年增22.36%，創歷年同期新高。其中貨運收入82.20億元，年增48.05%，為今年單月次高；客運收入120.01億元，年增9.2%，也創同期新高。客運方面，國慶日、光復節連假及日韓賞楓需求帶動東北亞航線，布拉格、布里斯本與墨爾本載客率均超過九成。貨運則受惠台灣伺服器、東南亞半導體與電子產品出貨，以及歐美購物季前置備貨，收入較上月增加7.87%。華航看好第4季貨運旺季，將彈性調整航網運力，爭取包機與高價貨源。

長榮航10月合併營收231.82億元，年增22.63%，創單月歷史次高。客運收入135.36億元，創歷年同期新高；貨運收入68.69億元，創同期次高。公司表示，歐美長程航線需求穩定，東南亞、東北亞航線受連假及賞楓旅遊帶動；貨運則受惠AI伺服器、半導體設備、電子零組件及年底備貨需求。展望第4季，長榮航預期貨運需求進一步增強，將靈活調配運能；客運方面，12月1日起開闢桃園直飛印度德里航線，每周飛航5班，拓展南亞市場。

星宇航空10月營收58.95億元，年增59.47%、月增18.51%；前十月累計營收507.31億元，年增39.39%。因應冬季旅遊及農曆春節需求，星宇自12月起將為函館、札幌及舊金山航線放大機型，並為清邁、雅加達、安大略及鳳凰城航線增班，提升年末與明年初的運能。

台灣虎航10月營收16.31億元，年增4%，單月平均載客率89.1%；前十月累計營收172.52億元，年增22%，已超越去年全年營收。公司看好第4季東北亞賞楓與雪季旅遊需求，將持續依市場狀況調整營運。