台股今（19）日再度上演大怒神行情，加權指數盤中重挫逾1100點、失守40000點，櫃買指數急殺近5%。

台股與亞洲股市同步震盪，主要受到聯準會（Fed）鷹派訊號、美國AI監管趨嚴及輝達（NVIDIA）高層人事變數衝擊，外資加速調節亞洲新興市場。

輝達接班變數衝擊科技股

輝達最新單季營收達1158億美元、第四季財測上看1300億美元，股價卻下跌近2.9%、創17個月新低。

輝達董事會已接受黃仁勳請辭，且無意讓其回任，並啟動外部獵才。由於公司長期仰賴黃仁勳的決策與產業影響力，接班不確定性引發法人疑慮。

AI晶片出口與資料中心監管升溫

輝達代理執行長克蕾絲（Colette Kress）證實停止向中國出貨高效能AI晶片；民主黨掌控美國國會後，主張加強管制AI資料中心用電。

研調機構SemiAnalysis亦指出，開發許可審批趨嚴，恐使部分資料中心建置時程由2027年延至2028年。

Fed鷹派訊號推升美元與美債殖利率

最新FOMC會議紀要顯示鷹派立場升溫，部分官員甚至主張12月升息2碼。

升息預期帶動美債殖利率與美元走強，壓抑高估值科技股，也加重亞洲股市資金外流壓力。

外資提款與融資賣壓放大台股跌勢

台股處於4萬點高檔，近期外資連續賣超逾1800億元，新台幣貶破32.9元。台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等半導體權值股承壓，中小型股跌勢更重，融資斷頭與停損賣壓進一步擴大跌幅。

韓港科技股承壓 亞洲股市走勢分化

韓國KOSPI本月上旬曾暴跌逾8%並觸發熔斷，今日因全國高考延後開盤，盤中仍跌約1%。三星電子、SK海力士等記憶體股受美光與輝達走弱拖累，外資同步減碼。

香港恆生指數開盤跌逾1%、恆生科技指數跌近1%，反映AI晶片出口限制及Fed鷹派立場對科技股的壓力。

日圓走弱支撐出口股 日股相對抗跌

日本日經225指數早盤上漲約0.2%至0.36%，雖然鎧俠等半導體、記憶體股走弱，但日圓維持在159兌1美元附近，有利出口企業獲利；日本央行（BOJ）也認為國內消費具韌性。資金轉向軟銀等類股，抵銷部分科技股跌勢。

後市觀察：台股止跌留意3大指標

法人認為，台股短期仍須消化輝達接班變數與外資賣壓，後續可觀察新台幣能否止貶、輝達股價是否回穩及新任執行長人選是否明朗，以及台積電等權值股能否守住支撐、成交量是否萎縮，作為判斷行情止穩的參考。