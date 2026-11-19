台股今（19）日早盤在4萬點關卡多空交戰，隨後賣壓擴大，加權指數一度下挫近800點，退守39,400點附近。半導體三大權值股台積電（2330）、聯發科（2454）及日月光投控（3711）同步承壓，中小型股跌勢更重，櫃買指數重挫近5%，電子族群成為空方主要提款區。

半導體指標股方面，晶圓代工龍頭台積電（2330）報2,155元，下跌20元；聯發科（2454）報3,895元，下跌45元；日月光投控（3711）報523元，下跌25元、跌幅逾4%，三大權值股同步走弱，牽動大盤表現。

非權值電子股賣壓更重，ASIC與高價IC設計股成為重災區。創意（3443）下跌665元，亮燈跌停至6,000元；信驊（5274）下跌770元至8,930元，跌幅近8%。記憶體族群也一片綠油油，南亞科（2408）跌逾7%，愛普（6531）跌近7%，晶豪科（3006）跌逾6%，華邦電（2344）跌逾5%。

PCB及載板族群同樣遭空方狙擊，南電（8046）、景碩（3189）分別跌停至698元、522元，欣興（3037）下跌61元至601元，跌幅逾9%；健鼎（3044）跌逾8%，華通（2313）跌逾7%，電子股賣壓全面擴散。

國際AI市場則有新焦點。Claude開發商Anthropic宣布，首次公開發行（IPO）價格定為每股83美元，預計美東時間19日、即台灣時間今晚在那斯達克掛牌交易，股票代號「ANT」。此次發行規模達9.8億股，依發行價計算，總金額約813億美元；這項大型AI企業上市案，為科技股增添題材，首日交易表現也將成為觀察AI投資熱度的新指標。