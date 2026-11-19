輝達財報未能提振AI市場信心，加上聯準會升息疑慮升溫，美股昨夜漲跌互見。儘管Anthropic上市題材帶動那指、費半逆勢收紅，台積電（2330）ADR小漲0.81%，但台指期盤後仍下跌345點。台股19日開盤下跌49.18點，以40,145.73點開出，隨後台積電領軍五大權值股走高，帶動大盤一度翻紅、上漲約120點。

不過，南亞（1303）、台光電（2383）、創意（3443）、欣興（3037）、南亞科（2408）及國泰金（2882）等指標股賣壓湧現，拖累指數迅速翻黑，跌點擴大至逾500點，4萬點關卡再度成為多空攻防焦點。盤面上，主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50正2（00631L）及群益臺灣加權正2（00685L）交投熱絡。

美股昨夜漲跌互見，輝達財報及營收展望未能消除市場對AI投資前景與經營領導交接的疑慮，加上聯準會10月會議紀錄釋出進一步升息訊號，道指下跌561.25點，標普500指數連續第5個交易日收黑，逼近修正區間。不過，AI新創Anthropic IPO定價優於預期，帶動亞馬遜、Alphabet及博通走強，支撐那指上漲0.42%、費半指數小漲0.10%。台股ADR則漲多跌少，台積電ADR上漲0.81%，日月光（3711）ADR上漲2.17%，聯電（2303）ADR下跌1.27%。台指期盤後下跌345點，收39,987點。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。台積電開低10元，報2,165元；聯發科（2454）、台達電（2308）分別開高報3,995元、1,090元；鴻海（2317）平盤開出，報221元；日月光投控則開低報546元。

類股方面，通信網路、運動休閒、其他電子、生醫等漲幅居前，玻陶、塑化、油電燃氣等相對疲弱。

回顧台股18日表現，集中市場指數上漲102.8點、收40,194.91點，成交值達1.03兆元。三大法人合計賣超 641.53億元，其中外資賣超 765.64億元，投信買超 166.12億元，自營商賣超（合計） 42.01億元。

法人指出，台股連兩日守住4萬點並留下長下影線，近3日融資減少逾285億元，低檔已有初步築底跡象。不過，KD死亡交叉、外資大舉賣超及期貨空單偏高，短線仍將在4萬點附近震盪，測試年線第二隻腳支撐。操作宜避免追高，逢拉回分批布局科技龍頭，並搭配防禦型及高股息股。