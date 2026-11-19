人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）財報亮眼，但投資人對股價後續漲勢轉趨審慎，輝達今天股價收跌2.9%。投顧法人分析，台股18日盤中回測年線後迅速拉回，短線雖然低接買盤積極，但上方套牢浮額仍待時間化解，短期盤勢偏向大區間震盪。

在AI新創公司Anthropic首次公開募股（IPO）即將定價之際，投資人消化輝達財報，同時評估聯邦準備理事會（Fed）會議紀要反映的鷹派情緒，美股18日互有漲跌。道瓊工業指數下跌561.25點或1.11%，收50198.17點；標普500指數下挫16.90點或0.23%，收7323.63點；那斯達克指數漲101.50點或0.42%，收24429.88點；費城半導體指數上揚9.92點或0.10%，收9652.80點。

台股18日續演千點震盪，高低點落差達1677點，終場上漲102.8點，收在40194.91點，4萬點關卡失而復得；台積電、聯發科、台達電等權值股撐盤，散熱、載板、光通訊等跌深族群反彈。

三大法人18日合計賣超台股新台幣632.07億元，其中，自營商賣超42.02億元，連續3個交易日賣超；投信由賣轉買，買超175.58億元；外資及陸資賣超765.63億元，也連3賣，累計賣超逾1848億元。

產業訊息部分，歐盟對台灣特定冷軋扁鋼產品課徵反傾銷稅，中鋼、中鴻適用稅率均為20.7%。中鋼表示，稅率與進口配額明朗，加上歐洲當地鋼價上漲，客戶下單轉趨積極；中鴻指出，今年輸歐冷軋鋼捲占外銷量不到1%，評估對營運影響有限。

散熱大廠雙鴻董事長林育申表示，隨著特殊應用積體電路（ASIC）客戶產品大量出貨，雙鴻2027年營收成長沒問題，幅度有望比今年的7成還要高，且毛利率也比今年好。

電漿醫材業者施吉生技預計23日以每股參考價80元登錄興櫃，總經理方弘文表示，明年上半年營收預期主要來自國內醫學中心導入低溫電漿傷口治療後的分潤，目標明年底前拓展至30家醫學及準醫學中心。