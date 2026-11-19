證交所宣布，明年七月五日起，股價一千元以上的千金股交易升降單位由五元調整為一元，且盤中零股交易撮合時間由現行的五秒縮短至一秒，交易新制有助於縮小買賣價差、降低交易摩擦成本。

證交所表示，十二月七日起，推出第一階段制度優化措施，盤中零股交易委託申報時間及交易時間調整與整股同步；第二階段優化措施則是千金股跳動單位改為一元，以及縮短盤中零股交易撮合時間至一秒，明年七月五日上路。證交所將股價一千元以上個股的交易升降單位由每檔五元縮小為一元，以一張一千股計算，每跳一檔價差從五千元降至一千元，對想買千金股的人是好消息。

證交所表示，近年高價股票交易日益活絡，千元以上股票的升降單位由五元調整為一元，可讓投資人以更細緻的價格進行買賣，有助於縮小買賣價差、整零股價差、降低交易摩擦成本，提升市場交易品質。

法人指出，目前千元以上個股每檔跳動五元，價格間距相對較大，調整後可提高報價密度與價格連續性，增加投資人掛單選擇，不僅縮小買賣價差、降低滑價損失，還能改善整股與零股市場可能出現的價差。

動輒百萬元一張的千金股，多數散戶以零股參與，當千金股每跳一檔價差從五千元降至一千元，買進一百股零股時，單一檔位價差會從五百元降至一百元。

此外，零股交易已成為投資人以小額資金參與市場的重要管道，證交所縮短盤中零股撮合間隔至一秒，有助於縮短買賣委託等待時間、提高成交頻率。