台股近日上沖下洗，短線客慘遭修理。上市櫃股票昨（18）日破紀錄爆出九起違約交割，股后創意（3443）以9,453萬元居冠，九檔合計違約金額高達4.26億元；穩懋是今年來第四度違約，單檔合計違約金額高達2.39億元。上市櫃合計今年以來已經爆發42起違約交割案。

臺灣證券交易所公告，集中市場違約買進加賣出金額增至6億元，買賣相抵後5,948萬元，是2019月2月官網公布相關資料以來史上第五、三大金額。櫃買市場公告昨日違約買進加賣出金額為3.57億元，買賣相抵後為3,343萬元，分居史上第一、四大。

人工智慧（AI）題材降溫，台股在月線及年線間震盪，由於盤中洗刷幅度放大，部分當沖客未提高風險意識，反而積極進場「大試身手」，在16日大盤長黑重挫6％行情中操作失利，爆出違約交割。

集中市場昨日達到違約交割資訊揭露標準個股有四檔，其中，中信託忠、玉山景美兩券商分點申報創意9,453萬元最大；五家券商申報華通9,360萬元居次；欣興遭申報違約交割5,204萬元第三，且通報券商有國泰敦南、凱基松山、群益鳳山等高達15家分點；金像電有八家券商申報違約2,616萬元居第四。

櫃買市場昨日一口氣爆出五件違約交割，使今年來櫃買市場違約交割案增加至23起，加計集中市場今年19起，上市櫃合計違約交割案高達42起。

上櫃股雙鴻昨日爆出企銀埔墘、華南南京、台新台中三家券商分點申報6,465萬元違約交割最高，其次是精材六家申報4,001萬元，第三是穩懋3,406萬元且申報券商分點有國泰敦二、三與永豐亞灣等高達12家分點，第四是精測1,186萬元、第五是金山電1,001萬元申報券商都是一家。