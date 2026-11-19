輝達財報報喜，未能扭轉市場觀望氣氛，台股昨（18）日上演高低震盪達1,678點雲霄飛車戲碼，盤中一度失守4萬點大關與年線，尾盤靠台積電（2330）急拉翻紅收40,194點。展望後市，法人指出，「後黃仁勳時代」與總經逆風影響，追價意願受限，預期月底前大盤將在40,000點至42,000點震盪，並點出左右後續走勢四大關鍵變數與三重利多支撐。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清等看法，首要變數聚焦輝達高層人事與國安疑慮，輝達董事會表態無意讓黃仁勳回任執行長，加上黃仁勳將於12月1日赴美國眾議院閉門約談，「黃樂間諜疑雲」是否演變為國安問題備受關注；其次是美國10月通膨數據高於預期，市場對聯準會12月升息1碼或2碼預期高漲，對科技股評價造成壓力。

第三個變數來自美國擴大對中國大陸晶片出口限制；最後是技術面與籌碼面保衛戰，大盤正力守年線並嘗試築「第二隻腳」，若外資現貨賣壓持續，前波低點37,837點將是多頭最終防線。

儘管短線變數多，台股下檔依舊具備基本面、資金面與政策面三重支撐。基本面來看，AI實質需求具韌性；資金面有內資買盤積極承接，投信昨由賣轉買、公股行庫持續加碼，低接力道不弱；政策面有國安基金護盤。