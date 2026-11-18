台灣證券交易所18日公布，為兼顧「交易效率」與「價格品質」，自2027年7月5日起，將推出第二階段制度優化措施，股價1,000元以上股票的交易升降單位由5元調整為1元，並將盤中零股交易撮合間隔由現行5秒縮短至1秒。

證交所表示，近年高價股票交易日益活絡，千元以上股票的升降單位由5元調整為1元，可讓投資人以更細緻的價格進行買賣，有助於縮小買賣價差、整零股價差、降低交易摩擦成本，提升市場交易品質。

此外，隨台灣資本市場持續成長，零股交易已成為投資人以小額資金參與市場的重要管道。盤中零股撮合間隔縮短至1秒，有助於縮短買賣委託等待時間、提高成交頻率，讓零股交易更即時、更有效率。

為持續提升證券市場交易效率及價格品質，打造更友善的投資環境，證交所自2026年12月7日起，推出第一階段制度優化措施，盤中零股交易委託申報時間及交易時間調整與整股同步。

證交所持續精進交易制度、深化普惠金融，打造更有效率、便利及友善的證券市場，讓更多投資人共享台灣資本市場發展成果。