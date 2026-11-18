臺灣證券交易所昨（18）日公布，依「公司治理3.0-永續發展藍圖」，2027年每日召開股東常會公司限額規畫為80家，若上市櫃公司近一年股東會（含臨時會）電子投票出席股份總數占已發行股份比率逾50%，且章程載明採董監候選人提名制，則不受限制。

證交所指出，明年股東常會召開日期事前登記作業，各公司可選擇「證券暨期貨相關單位共用憑證」或「工商電子憑證」擇一辦理「股東常會日期事前登記作業」。

配合公司法第172條之2修正，開放公開發行公司章程得訂明股東會開會以視訊會議方式進行，自2023年起新增「股東會召開方式登記作業」，請公司於完成日期登記後，至「股東會召開方式登記作業」登記召開方式。證交所提醒，本項作業不須設定IC卡即可登記，測試及正式登記時程比照股東常會日期事前登記作業辦理。

為服務上市櫃及興櫃公司順利辦理明年股東常會召開日期及召開方式事前登記作業，證交所預計於11月23日至26日，及12月7日至12月10日舉辦兩次模擬測試。證交所表示，兩次測試作業皆須重新設定IC卡憑證作業後，才能辦理股東常會日期的事前登記測試事宜。