盤勢分析

台股本周波動再度放大，市場關注焦點轉向是否能建立第二隻腳。判斷台股能否順利築底，應交叉檢視七大特徵。

一，是否經歷爆量長黑、融資斷頭等恐慌性殺盤；二，壞消息接連出現後，指數能否利空不跌、不再破底；三，成交量是否在賣壓耗盡後先萎縮，再於回升時溫和放大；四，融資餘額及浮額是否持續明顯下降；五，台積電與AI權值股等領先股能否率先止跌轉強；六，散戶高度悲觀、法人下修預測等情緒是否接近極端；七，指數創低時，RSI、MACD等技術指標能否不再創低，形成底部背離。

其中這波融資去化速度值得注意，以10月6日至11月17日同一觀察區間計算，大盤累計下跌9,730點、跌幅19.5%，融資同期減少1,289億元、減幅20.2%；融資降幅已略大於指數跌幅0.7個百分點，代表槓桿籌碼清洗已出現實質進展，有利減輕潛在賣壓。

權值股也開始有止跌跡象，昨（18）日台指期結算，即便面臨外資期貨近10萬口淨空單壓力，盤中權值股亦見支撐。後續台股若回測不破前低，再帶量突破短期反彈高點，底部型態將成型。

投資建議

輝達最新一季營收達1,160億美元，其中資料中心貢獻1,080億美元，第4季營收展望1,300億美元，顯示AI算力投資尚有實際需求支撐。管理階層更迭與出口管制可能改變部分訂單分配及市場評價，但不等於雲端業者資料中心建置立即停擺；台灣先進製程、先進封裝、ASIC、記憶體與高速傳輸仍應逐一檢驗訂單、毛利率及資本支出。

操作宜採兩階段布局。初期優先觀察台積電、聯發科等大型權值股能否帶動指數穩住4萬點，再以分批方式建立核心持股；待市場廣度、成交量和融資餘額同步改善，才將目光移向籌碼清洗充分、借券偏高且獲利成長的中小型股，尋找補漲與空單回補機會。股市底部不是靠猜，而是在賣壓逐步消退、基本面未被破壞時，以紀律等待下一波攻勢。