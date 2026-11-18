證交所宣布明（116）年7月5日起，股價1000元以上的千金股交易升降單位由5元調整為1元，且盤中零股交易撮合時間由現行的5秒縮短至1秒，交易新制有助於縮小買賣價差、降低交易摩擦成本。

證交所表示，為打造更友善的投資環境，12月7日起，推出第一階制度優化措施，盤中零股交易委託申報時間及交易時間調整與整股同步；第二階段優化措施則是千金股跳動單位改為1元，以及縮短盤中零股交易撮合時間至1秒，明年7月5日上路。

證交所將股價1000元以上個股的交易升降單位由每檔5元縮小為1元，以1張1000股計算，每跳一檔的價差從5000元降至1000元，這對想買千金股的人而言是好消息，也解決了股價剛破千元股票的痛點。

證交所表示，近年高價股票交易日益活絡，千元以上股票的升降單位由5元調整為1元，可讓投資人以更細緻的價格進行買賣，有助於縮小買賣價差、整零股價差、降低交易摩擦成本，提升市場交易品質。

法人指出，目前千元以上個股每檔跳動5元，價格間距相對較大，調整後可提高報價密度與價格連續性，增加投資人掛單選擇，不僅縮小買賣價差、降低滑價損失，還能改善整股與零股市場可能出現的價差。

動輒百萬元一張的千金股，多數散戶是以零股參與，當千金股每跳一檔價差從5000元降至1000元，買進100股零股時，單一檔位價差會從500元降至100元，這對於只能用零股參與千金股的投資人而言，感受比較明顯。

此外，零股交易已成為投資人以小額資金參與市場的重要管道，證交所縮短盤中零股撮合間隔至1秒，有助於縮短買賣委託等待時間、提高成交頻率，讓零股交易更即時、更有效率。