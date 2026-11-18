櫃買指數18日上漲0.30%，收307.55點，但櫃買中心今日一口氣爆出五件違約交割，今年來櫃買市場違約交割案增加至23起。包括穩懋（3105）、雙鴻（3324）、精材（3374）、精測（6510），以及金山電（8042），合計違約交割金額1.6億元。其中穩懋已經是今年來第四度爆出違約交割，總違約交割金額增至2.39億元。

櫃買中心接獲證券商第一彰化、國票博愛、國泰新莊、國泰敦二、國泰敦三、群益海山、凱基永康、元大基隆、永豐金（2890）、永豐台中、永豐亞灣、永豐桃園通報，穩懋爆出3,406萬元違約交割，是今年來第四次。合計四次違約交割金額達到2.39億元。以T+2日計算，穩懋16日跌停，下跌56元收在512元，以當日收盤價計算，違約交割金額3,406萬元，約當66.5張。

證券商企銀埔墘、華南南京、台新台中通報，雙鴻爆出6,465萬元違約交割。以T+2日計算，雙鴻16日跌停，下跌110元收在1030元，以當日收盤價計算，違約交割金額6,465萬元，約當62張。

證券商合庫高雄、國泰敦二、元大基隆、永豐敦南、永豐金、台新大裕通報，精材爆出4,001萬元違約交割。以T+2日計算，精材16日跌停，下跌51.5元收在467.5元，以當日收盤價計算，違約交割金額4,001萬元，約當85.5張。

證券商玉山景美通報，精測爆出1,186萬元違約交割。以T+2日計算，精測16日跌停，下跌330元收在3,005元，以當日收盤價計算，違約交割金額1,186萬元，約當3.9張。

證券商中信託忠通報，金山電爆出1,001萬元違約交割。以T+2日計算，金山電16日跌停，下跌12元收在112.5元，以當日收盤價計算，違約交割金額1,001萬元，約當89張。

依櫃買中心公告，上櫃公司昨日違約交割金額買進、賣出合計總金額為3.57億元，買進、賣出相抵後金額則為3,343.9萬元。

統計今年來23起違約交割金額達到8.68億元，今年來櫃買市場傳出違約交割的多半是熱門族群如光通訊、PCB／CCL、IC設計、封測、記憶體等。