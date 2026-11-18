台股近日上沖下洗，短線客慘遭修理。台灣證券交易所18日公告，集中市場違約買進加賣出金額增至6.0億元，買賣相抵後5,948萬元，分居公布資料來第五大、第三大，創意（3443）、欣興（3037）、金像電（2368）、華通（2313）等四檔違約交割2,616至9,453萬元不等。

台股近期受到人工智慧（AI）題材降溫影響，在月線及年線間來回震盪，由於盤中洗刷幅度放大，部分當沖客未提高風險意識，反而趁機積極進場「大試身手」，在16日長黑重挫的行情中操作失利，進而爆出違約交格憾事。

證交所統計，集中市場違約買進加賣出金額大幅增加至6.0億元，是2019月2月官網公布相關資料以來第五大，僅次於2026年6月12日15.7億元、2022年7月11日7.0億元、2026年9月21日6.5億元、2020年6月23日6.5億元。

買賣相抵後金額達5,948萬元，則名列第三大，排在2026年7月2日7,380萬元、2026年7月30日6,315萬元之後。

達到違約資訊揭露標準個股則有四檔，其中，以創意9,453萬元最大，申報券商分點為中信託忠、玉山景美；華通9,360萬元居次，申報券商分點包括華南台南、兆豐松德、國泰館前、群益海山、國泰敦二等。

欣興則遭申報違約交割5,204萬元大，申報券商分點有永豐敦南、永豐板盛、永豐金（2890）、國泰敦南、元大松山、國泰館前、國泰敦三、華南頭份。

金像電違約2,616萬元，申報券商分點多達15家，包括國泰敦南、國泰敦二、華南淡水、元大莒光、永豐天母、凱基松山、永豐板盛、群益鳳山、第一彰化、國泰館前、元大松山、富邦經紀、永豐金、元大雙和、元大永寧等。