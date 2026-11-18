櫃買中心今天公告，雙鴻、精材、穩懋、精測及金山電等5檔上櫃股票達違約資訊揭露標準，檔數為今年單一申報日最多，其中以雙鴻個股違約總金額新台幣6465萬6000元為今天5檔中最高，穩懋則是今年第4度達揭露標準。

依股票成交後第2個營業日辦理交割的制度，11月16日成交的股票於今天交割；16日台股加權指數重挫2635.04點，為收盤第2大跌點。

櫃買中心資料顯示，今天達揭露標準的5檔股票，個股違約總金額合計1億6060萬7002元。除雙鴻外，精材違約總金額為4001萬902元，穩懋3406萬2500元，精測1186萬元，金山電1001萬7600元。

穩懋今年4月27日、4月28日及11月5日已3度達揭露標準，加計今天公告的金額，4次揭露金額累計2億3963萬6927元，為今年揭露紀錄中累計金額最高的上櫃個股。