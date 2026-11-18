台灣證券交易所今天公告，包括創意、欣興、金像電、華通等4家上市公司，出現鉅額違約交割，合計違約金額達新台幣2.66億元。其中華通和欣興為今年第2度發生鉅額違約交割。

證交所公告，中信託忠、玉山景美等2家證券商通報，創意發生鉅額違約交割，總金額9453萬元。

國泰敦南、國泰敦二、華南淡水、元大莒光、永豐天母、凱基松山、永豐板盛、群益鳳山、第一彰化、國泰館前、元大松山、富邦經紀、永豐金、元大雙和、元大永寧等15家證券商通報，欣興發生鉅額違約交割，總金額約5204萬元。

證交所表示，永豐敦南、永豐板盛、永豐金、國泰敦南、元大松山、國泰館前、國泰敦三、華南頭份等8家證券商通報，金像電發生鉅額違約交割，總金額約2616萬元。

華南台南、兆豐松德、國泰館前、群益海山、國泰敦二等5家證券商通報，華通發生鉅額違約交割，總金額約9360萬元。

根據台股「T+2」交割制度，證交所今天公告違約交割，為本周一（11月16日）的股市交易違約。當天台股開低走低，終場重跌2635.04點，創台股史上第2大收盤跌點。

連同今天公告的4起鉅額違約交割，今年上市公司鉅額違約交割案累積達19起。在此之前，包括旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通、國巨、友達、禾伸堂、南亞科、聯茂、致茂、台郡和景碩都曾發生鉅額違約交割，其中包含國巨3次，欣興、華通各2次。