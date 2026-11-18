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台股兩大新制明年7月上路 零股撮合提速至1秒、千金股單位5元降1元
台灣證券交易所持續優化交易措施，今天宣布自2027年7月5日起，台股千元以上股票升降單位調整為新台幣1元、盤中零股交易撮合間隔也縮短至1秒。
證交所今天表示，為持續提升證券市場交易效率及價格品質，打造更友善的投資環境，自明年7月5日起，將推出第2階段制度優化措施，其中股價千元以上的股票，交易升降單位將由5元調整為1元；並將盤中零股交易撮合間隔由現行5秒縮短至1秒。
證交所說明，近年高價股票交易日益活絡，千元以上股票的升降單位由5元調整為1元，可讓投資人以更細緻的價格進行買賣，有助於縮小買賣價差、整零股價差、降低交易摩擦成本，提升市場交易品質。
此外，證交所表示隨著台灣資本市場持續成長，零股交易已成為投資人以小額資金參與市場的重要管道。盤中零股撮合間隔縮短至1秒，有助於縮短買賣委託等待時間、提高成交頻率，讓零股交易更即時、更有效率。
證交所強調，此次第2階段制度調整兼顧交易效率與價格品質，希望讓投資人享有更即時的撮合機會及更靈活的報價選擇。
在此之前，證交所今年8月宣布首波制度優化措施，包括盤中零股委託開始時間提前至上午8時30分，開盤時間也由現行上午9時10分提前至上午9時，與整股交易同步開盤，新制將自12月7日起實施，希望藉此提升投資人交易便利性及市場運作效率。
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