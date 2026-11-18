台股驚險守住40,000點關卡，18日以40,194.91點收盤，上漲102.8點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超765.63億元，統計外資賣超前十名中，權值、正2、主動ETF占5檔，賣超群益臺灣加權正2（00685L）最多，台積電（2330）也難逃外資大提款機命運。

輝達（NVIDIA）營收與獲利雙雙優於預期，並上修明年成長展望，顯示AI晶片需求依然強勁，台股止跌開高，早盤以40,720.09點開出，上漲627.98點，指數一度拉升至40,938.2點，上漲846.09點，不過，盤中翻黑，一度下滑至39,260.99點，高低點差距達1,677.21點，振幅4.18%。

台股周三震盪激烈，面臨40,000點保衛戰，早盤雖因輝達財報亮眼激勵開高， 但盤中再度上演40,000點關卡保衛戰，終場收40,194.91點；聯發科（2454）收3,940元，上漲100元，貢獻大盤漲點約51點；日月光投控（3711）收548元，上漲28元，貢獻大盤漲點約41點；台積電收2,175元，上漲5元，貢獻大盤漲點約40點。

統計三大法人賣超632.07億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超765.63億元，投信買超175.58億元，自營商賣超（合計）42.02億元，其中自營商（自行買賣）買超54.71億元，自營商（避險）賣超96.73億元。

統計外資賣超前十名依序是群益臺灣加權正2、玉山金（2884）、主動統一台股增長（00981A）、台玻（1802）、元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50（0050）、台新新光金（2887）、友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、台積電；賣超前十名中ETF占5檔，賣超群益臺灣加權正2最多，單日賣超45,551張，另外，台積電遭外資賣超15,453張。

統計外資買超前十名依序是主動中信台灣收益（00406A）、群創（3481）、中鼎（9933）、主動群益核心50（00415A）、神達（3706）、主動群益科技創新（00992A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、台灣大（3045）、陽明（2609）、復華台灣科技優息（00929）。