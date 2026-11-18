路透社報導，美國川普政府正研擬限制大陸製新型號資料中心光收發模組進入美國，主要考量大陸企業可能透過相關設備竊取資料、植入惡意軟體或干擾資料中心運作。群益投顧指出，大陸業者約占全球光收發模組市場六至七成，若美國正式實施禁令，將加速資料中心供應鏈重組，非中系光通訊廠商有望迎來替代供應商機。

群益投顧表示，光收發模組是AI資料中心高速資料傳輸的重要零組件，尤其在AI運算規模持續擴大下，資料中心對高速光通訊產品的需求增加。若美國限制中國大陸製光收發模組進口，將形同中國大陸供應商被排除在美國下一世代3.2T光收發模組市場之外，資料中心業者勢必重新調整供應鏈布局。美系廠商包括Coherent、Lumentum、Fabrinet及祥茂光電（AAOI），台廠則有聯鈞（3450），以及上游零組件供應商聯亞（3081），可望在供應鏈調整過程中受惠。

不過，供應鏈轉移也可能帶來短期供貨壓力。群益投顧指出，大陸業者在全球光收發模組市場占有重要地位，若美國祭出限制措施，資料中心業者將面臨供應鏈重組及供貨短缺問題。