AI應用持續演進，法人看好2027年AI產業發展，資安、工業電腦、自動化及光通訊四大領域可望受惠，其中Agentic AI帶動資安需求、Edge AI推升工業電腦成長，以及人形機器人與光通訊技術發展，成為後續布局重點。群益投顧點名零壹（3029）、安碁資訊（6690）、研華（2395）、凌華（6166）、上銀（2049）、聯亞（3081）等個股，建議投資人留意相關產業發展機會。

群益投顧指出，AI技術正由生成式AI邁向代理型AI（Agentic AI），應用範圍從單一任務處理，逐步擴大至跨部門工作流程自動化。隨著AI自主決策及執行能力提升，企業對資安防護的需求也將擴大，尤其AI代理存取企業資料及外部工具，將使資安風險延伸至非人類身分管理、模型安全及代理間通訊等領域。

根據預估，2030年全球Agentic AI市場規模將達471.5億美元，年複合成長率達44.8%；全球網路安全市場規模則可望從2026年的3,020億美元，成長至2033年的6,632億美元。相關個股包括零壹（3029）、安碁資訊（6690）、宏碁資訊（6811）及Gogolook（6902）。

工業電腦方面，隨著Edge AI應用發展，AI運算逐步延伸至終端設備及工業場域，法人看好將為工業電腦產業帶來新一波成長動能，相關個股可留意研華（2395）、凌華（6166）、威強電（3022）及艾訊（3088）。

自動化及人形機器人方面，法人指出，相關產業接單金額創新高，人形機器人題材後續可望逐步發酵，相關個股包括上銀（2049）及全球傳動（4540）。

光通訊則是另一項2027年投資主軸。法人看好短期NPO（近封裝光學）發展帶動Scale-Up需求成長，隨著AI資料中心傳輸需求提升，光進銅退趨勢可望持續推進。相關個股包括聯亞（3081）、華星光（4979）、全新（2455）、穩懋（3105）及環宇-KY（4991）。

群益投顧認為，AI應用已從基礎理解、內容生成，逐步進入具備推理、決策及自主執行能力的Agentic AI階段，隨著應用場景持續擴大，資安、Edge AI、人形機器人及光通訊將成為2027年值得關注的四大投資方向。