台股18日震盪劇烈，一度跌落40,000點關卡之下，高低點差距高達1,677.21點，盤中振幅4.18%，終場則是以40,194.91點收盤，上漲102.8點，成交量1兆306.85億元，三大法人賣超632.07億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超765.63億元，投信買超175.58億元，自營商賣超（合計）42.02億元，其中自營商（自行買賣）買超54.71億元，自營商（避險）賣超96.73億元。

輝達（NVIDIA）營收與獲利雙雙優於預期，並上修明年成長展望，顯示AI晶片需求依然強勁，台股止跌開高，早盤以40,720.09點開出，上漲627.98點，指數一度拉升至40,938.2點，上漲846.09點，不過，盤中翻黑，一度下滑至39,260.99點，高低點差距達1,677.21點，振幅4.18%。

台股周三震盪激烈，面臨40,000點保衛戰，除了台指期將結算，還有一隻「黑天鵝」的衝擊未解，市場擔心黃仁勳去職，恐對AI產業、台灣供應鏈造成衝擊，在事件未解決前，市場上賣壓沈重，早盤雖因輝達財報亮眼激勵開高， 盤中再度上演40,000點關卡保衛戰，終場收40,194.91點。

貢獻大盤指數的個股中，聯發科（2454）收3,940元，上漲100元，貢獻大盤漲點約51點；日月光投控（3711）收548元，上漲28元，貢獻大盤漲點約41點；台積電（2330）收2,175元，上漲5元，貢獻大盤漲點約40點；奇鋐（3017）收漲停2,715元，上漲245元，貢獻大盤漲點約33點；智邦（2345）收1,420元，上漲90元，貢獻大盤漲點約17點。