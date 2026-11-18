台股今天開高震盪翻黑，高低點落差達1677點，終場上漲102.8點，收在40194.91點，4萬點關卡失而復得；台積電、聯發科、台達電等撐盤，散熱、載板、光通訊等跌深族群反彈。投顧認為，「最恐慌時間點過了」，短期衝擊告一段落，4萬點築底機會大。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達共同創辦人黃仁勳上周請辭後，輝達今天公布的財報亮眼，儘管黃仁勳辭職後首發聲明願意回歸擔任執行長，但董事會表態無意恢復其執行長職務。

台股今天以40720.09點開高，盤中最高來到40938.2點，上漲846.09點，但隨後震盪翻黑跌破4萬點關卡，下探39260.99點，高低點落差達1677點。

台股加權指數終場收在40194.91點，上漲102.8點，漲幅0.26%，成交值新台幣1兆306.85億元。電子指數漲0.88%，金融指數重跌3.22%；代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.31。

觀察權值股表現，台積電小漲5元，收2175元；聯發科漲2.6%，台達電小漲0.47%，聯電漲0.65%，鴻海漲0.91%，國巨下跌2.49%。

近期弱勢的跌深族群今天呈現反彈，散熱股奇鋐漲停、雙鴻、健策漲逾5%；ABF載板轉強，景碩勁揚近7%，欣興收漲近4%，臻鼎-KY漲3.1%，南電收黑跌2.15%。

PCB族群翻紅，健鼎、定穎漲停，富喬、楠梓電、敬鵬、燿華、金像電等漲約3到5%；光通訊族群今天走強，光聖漲停，聯鈞漲逾3%。低軌衛星族群勁揚，環科、萬泰科、事欣科、啟碁、昇貿、宣德等相關概念股亮燈漲停。

高價股股王信驊今天跌勢收斂，終場跌幅1.77%；創意收跌4.44%，重掌股后寶座；旺矽、世芯-KY漲停，台股終場達36檔千金股。

台新投顧總經理黃文清向中央社記者表示，台股今天持續盤整，但許多AI指標股明顯反彈，包括上游IC設計、中游零組件等，台積電也穩盤在2000元關卡之上，顯見態勢已來到跌深反彈的契機點。

「最恐慌時間點過了」，黃文清表示，台股近期跌勢最主要就是黃仁勳事件，市場雖然期待他回任，但短期之內機會低，除了公開聽證會在即，輝達內部也有調查進行中。

他認為，市場先前恐慌性下殺，來自擔心AI投資平台及規格演進速度放緩，中長期影響存在；但短期衝擊已告一段落，4萬點築底機會大，後續能否快速反彈回升，取決相關不確定性釐清。