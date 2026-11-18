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台股震盪 仍面臨4萬點保衛戰 法人：AI 疑慮降溫 台股醞釀止跌反彈
美股四大指數昨（17）日跌多漲少，以費城半導體指數上漲0.3%表現較佳，加上輝達財報優於市場預期，台股今（18）日一度上漲846點至40,938點，最低下跌831點至39,260點，但是仍面臨四萬點保衛戰。台積電盤中最高上漲40元至2,210元。
法人指出，受美AI股大跌衝擊，台股昨日下殺回探年線支撐，終場下跌948點，險守四萬點大關；櫃買指數同步回探前低支撐，終收跌3.9%。盤面類股以IP、航運及金融、電信股表現相對抗跌。
輝達財報出爐表現亮眼，減緩市場對AI產業前景擔憂，加上台股技術面跌深及國安基金護盤效應，預期台股短線有機會止跌並醞釀反彈。操作策略次。台股止跌反彈，加碼AI商機、股價逆勢抗跌及法人逢低布局股；避開業績表現欠佳、法人減碼 股。做多可留意AI伺服器相關、半導體及低軌衛星股。
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