隨著2026年愈來愈接近尾聲、全年的獲利總成績單也愈來愈明朗！時序進入11月下旬，國內上市櫃的13家金控也在本週16號，全數公告今年前10月的獲利表現。 在國內金融界競爭愈趨激烈的現在，有誰能在眾多金控中脫穎而出？賺得多就有機會在隔年配息配更多，誰有機會配得更好？

2026-11-18 11:48