台股18日止跌開高，但盤中震盪激烈，高低點差距達1,677.21點，振幅4.18%，大盤指數陷入40,000點保衛戰，這時候該如何操作？是進場搶買還是先停利或停損？證券分析師認為，「不是抄底的時候」，強調台股要迎另一波行情，關鍵在黃仁勳能不能回歸輝達。

輝達（NVIDIA）營收與獲利雙雙優於預期，並上修明年成長展望，顯示AI晶片需求依然強勁，台股18日止跌開高，早盤以40,720.09點開出，上漲627.98點，指數一度拉升至40,938.2點，上漲846.09點，不過，盤中翻黑，一度下滑至39,260.99點，高低點差距達1,677.21點，振幅4.18%。

台股周三震盪激烈，面臨40,000點保衛戰，除了台指期將結算，還有一隻「黑天鵝」的衝擊未解，投資人關心，國安基金進場為什麼台股還是往下探底？止不住跌勢的台股到底會跌到那裡？

證券分析師張陳浩認為，國安基金即使進場應該也不多，在外資的沈重賣超壓力下，大盤指數不排除回測前波低點37,837點，目前還不是抄底的時候，在操作上，若是持有現股，可不殺低，但若是槓桿操作的投資人，尤其是高槓桿者，應減碼自行去槓桿。

張陳浩表示，在台指期結算後，黃仁勳能不能回歸輝達將是相當重要的關鍵，他提出兩種情境假設，如果黃仁勳不能重返輝達，對台灣供應鏈的影響很深，除了少數的產業龍頭之外，供應鏈中二線的台廠所受的影響會很大。

張陳浩強調，如果黃仁勳可以回歸輝達，台股可望迎來另一波行情，他強調，最重要的關鍵是美國國會的聽證會結果，如果黃仁勳可以證實不涉及國安疑慮，或許在明年有可能回歸，張陳浩認為，這個機率是大的。