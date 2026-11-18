貝萊德智庫指出，近期科技股波動，反映市場愈來愈不確定 AI 基礎建設會如何發展，也不確定如何影響企業獲利。因此，貝萊德在10月將美股投資評等從加碼調降到中立。

不過，如果以五年或更長的投資期間來看，貝萊德在策略上加碼美股，主要是因為長期信心建立在 AI 能力持續提升、應用愈來愈廣泛，而不是目前的獲利成長，也不是現在的贏家能一直領先。

貝萊德指出，美股估值高不高，要看採用哪一項指標。席勒周期調整本益比（CAPE）顯示，估值已接近網路泡沫時期的高點。標普 500 指數未來 12 個月預估本益比與歷史相比沒那麼高，但這只是因為投資人預期獲利會強勁成長。這些預期是否合理，仍有疑問。

貝萊德認為，最大的不確定性在於，AI 基礎建設的進展能否跟上需求與應用的腳步。運算成本下降可能壓縮供應商的利潤，瓶頸則可能拖慢 AI 的應用速度。兩者都可能造成短期壓力，但都不一定會削弱長期的投資機會。

貝萊德指出，長期前景仍有許多不確定性，未來可能出現多種情境，產能過剩是風險之一。在應用端看到明顯效益之前，AI 建設者的獲利可能就先放緩。貝萊德的基準情境明確假設，估值會下降，成長不會一直持續，且目前的贏家不會一直領先。

不過，貝萊德強調，AI 能力持續提升，有望帶動更廣泛的應用，長期推升生產力、利潤率與獲利。尤其是美國醫療保健、資訊科技、科技與金融類股等，這些產業的長期獲利前景較佳，因此貝萊德在長線策略上加碼美股，並且加碼成熟市場股票。

此外，貝萊德認為，長期的 AI 機會需要大量投資才能實現。投入 AI 基礎建設的企業，與大舉借款的各國政府搶同一池儲蓄資金，讓資金競爭更加激烈。貝萊德預估央行政策利率會在較高水準維持更久，市場價格也會反映高利率的環境。不過，經濟與獲利強勁成長，可望與較高的借貸成本並存。