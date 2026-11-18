輝達（NVIDIA）營收與獲利雙雙優於預期，並上修明年成長展望，顯示AI晶片需求依然強勁，台股18日止跌開高，但盤中震盪激烈，高低點差距達1,677.21點， 振幅4.18%，投資人都在問跌夠了嗎？底部來了沒？法人坦言，在黃仁勳去職風暴持續延燒下，這時候只能「多看少做」，靜觀其變，等待事情明朗。

輝達第3季營收1,158億美元，年增103%至，優於分析師預期的1,093億美元；調整後每股盈餘2.68美元，也高於預期的2.47美元；其中，最大營收來源資料中心業務成長逾一倍，達1,076億美元，超越市場預期的1,019億美元。單季營收甚至超過英特爾與超微（AMD）全年營收的總和。

輝達財報亮眼，營收與獲利雙雙優於預期，並上修明年成長展望；預估 本季（第4季）營收為1,300億美元，加減3%；高於分析師平均預估1,253億美元；輝達同時預測下一會計年度營收成長75%，高於先前預估的70%。

輝達財報亮眼，盤後股價彈升，台股18日開高，以40,720.09點開出，上漲627.98點，早盤一度拉升至40,938.2點，上漲846.09點，不過，指數盤中翻黑，一度下滑至39,260.99點，高低點差距達1,677.21點，振幅4.18%。

台股面臨40,000點保衛戰，投資人都在討論，黃仁勳事件的這隻「黑天鵝」到底有多大？為什麼連國安基金進場也止不住跌勢？ 台股到底會跌到哪裡？

統一投顧董事長黎方國強調，黃仁勳事件的影響還在發酵中，對台灣供應鏈的影響，甚至是對整個AI產業未來的發展，都存有不確定，到底事情最後會怎樣？沒有黃仁勳的輝達，對台灣的供應鏈來說，還能不能享有近幾年的高毛利率？這些，目前都沒有定論，所以在操作上，建議「多看少做」，在沒有答案前，先靜觀其變，等待事情明朗。

黎方國認為，目前市場上擔心的有兩大原因，由於黃仁勳與代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）兩人的思維模式不同，財務出身的柯蕾絲，重視成本，台灣供應鏈過去在黃仁勳共榮互利的模式下，以貢獻高附加價值的產品，享有高毛利， 到了柯蕾絲手上，還會不會持續？市場擔心可能對毛利率造成影響。

另外，黎方國說，黃仁勳是AI最大的推動者，在循環融資信用擔保下，保證了供應鏈擴產資金的取得，未來還會不會一樣？他強調，黃仁勳去職， 影響的包括報價、供應鏈的毛利率、AI發展趨勢等，影響非常大，所以，在事件仍在發酵的過程中，未來很難預測，操作上應「多看少做」。