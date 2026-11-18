輝達財報亮眼，但董事會無意恢復黃仁勳職務，台股今天開高早盤反彈逾800點，逼近41000點，隨後不敵科技股賣壓，盤中指數跌破4萬點關卡，台積電、聯發科小漲撐盤，高價股信驊、創意重挫，多數AI股欲振乏力。

美股主要指數今天多收跌，僅費城半導體指數微幅上漲0.34%；人工智慧（AI）晶片大廠輝達共同創辦人黃仁勳上週請辭後，輝達今天公布第4季預估營收1300億美元，超乎華爾街預期，輝達盤後股價彈升逾4%。

黃仁勳今天在辭職後首發聲明表示，若董事會提出要求，他願意回歸擔任執行長；不過，輝達董事會表態無意恢復其執行長職務。

台股今天以40720.09點開高，盤中最高來到40938.2點，上漲846點，但開盤40分左右，加權指數翻黑下跌，跌破4萬點大關。

截至11時35分，台股加權指數漲123.34點，至40215.45點，電子股下跌0.4%，金融股下跌2.6%，代表中小型股的上櫃指數跌幅0.61%。

觀察權值股表現，台積電盤中守住紅盤，小漲0.46%，上漲10元，至2180元，聯發科漲逾1%、鴻海平盤遊走，台達電震盪翻紅漲0.95%%、國巨、大立光跌約2%。

儘管輝達（NVIDIA）宣示與供應鏈合作承諾，擴大載板、先進封裝、晶圓及委託製造等領域的製造產能，支援AI基礎設施建置，包括台積電、鴻海、矽品、京元電、景碩、欣興等台廠入列。

多數AI股欲振乏力，ABF族群中，景碩早盤漲停打開，盤中漲勢約6%，欣興、南電翻黑下挫；京元電上漲逾6%。

與AI密切相關的PCB族群續挫，華通、台光電、台燿、騰輝-KY、台虹等跌約3%，金居一度跌停，隨後跌幅收斂，盤中跌約6%。面板股群創、友達走跌。記憶體族群南亞科、華邦電下跌約4%。

傳產股方面，航運股抗跌，長榮、陽明盤中震盪，數度翻黑，萬海漲逾2%；塑化股跌勢不輕，台塑、台化跌約4%、南亞下跌逾5%。

高價股疲軟，股王信驊一度跌破9000元，盤中跌勢收斂，跌5.11%達9370元，創意、川湖分別下跌5%、1%。奇鋐守住紅盤、貿聯-KY、創新服務漲停，高力跌約3%。