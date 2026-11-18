台股自10月高點重挫逾二成，主動式ETF面臨抗震大考驗，績效也迅速拉開差距。值得注意的是，部分產品不僅展現相對抗跌能力，還維持雙位數年化配息，表現相對優異。

台股自10月6日高點以來震盪加劇，截至11月16日，台股大盤累計下跌21.40%，也讓台股主動式ETF績效快速分流。從近期績效來看，仍有少數產品展現相對抗跌能力，其中又以主動摩根台灣鑫收近一月下跌13.88%，表現最佳；其他如主動台新臺灣中小近一月下跌14.70%、主動聯博台灣50下跌16.16%、主動野村臺灣50下跌16.41%，成為近期跌勢中相對抗震的主動式ETF。

若將時間拉長至近三個月，台股主動式ETF的績效差距又有變化。不過，在這個區間內，主動摩根台灣鑫收的報酬率依舊以跌11.82%居第一，居次的主動聯博台灣50跌14.30%、主動安聯台灣高息跌14.27%，再來則是主動野村臺灣增強50跌15.49%，以及永豐台灣科技趨勢跌15.07%。

值得注意的是，市場上已有多檔ETF導入掩護性買權（Covered Call），訴求藉由收取權利金增加收益來源，並降低部分波動。但從近期實際績效來看，相關產品表現仍有差異。例如，主動摩根台灣鑫收近三個月跌11.82%的績效居同類型第一，主動聯博動能收益的績效跌14.30%，但主動國泰動能高息在同一期間的跌幅卻擴大至18.73%，主動中信收益成長的績效更落後至跌24.30%。

從績效分流的情況可看出，儘管掩護性買權策略可以增加收益及提供部分緩衝，但市場快速修正時，最終仍要回歸主動選股與資產配置能力。

根據公開資訊統計，採月配息設計的主動摩根台灣鑫收目前已完成四次收益分配，每單位配息依序為0.121元、0.125元、0.131元及0.138元，換算年化配息率皆超過10%。主動摩根台灣鑫收一方面維持雙位數年化配息水準，另一方面近一月、近三月與近六月績效皆排名第一，反映該ETF在主動選股與分散布局上對績效的貢獻效果，比掩護性買權更明顯。

主動摩根台灣鑫收產品經理戴馨玲表示，從11月16日至17日的盤面中，也可以看出分散布局的重要性。例如，該ETF持股中，上漲標的分布於金融、航運、消費、電信及紡織等不同產業；即使科技股多數走弱，低軌衛星供應鏈的昇達科仍逆勢上漲。當AI投資敘事從全面追捧逐漸轉向獲利兌現、評價與個股分化，投資組合若過度集中單一科技題材，波動也可能隨之放大。