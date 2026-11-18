儘管輝達新任執行長人選尚未明朗，市場情緒持續受到公司治理不確定性干擾，但本季依舊繳出優於市場預期的財報，第4季營收展望更優於法人預估，並將FY28營收成長目標由70%上調至75%，反映終端AI算力需求與供應鏈擴產進度優於原先規劃。

本季財報亮點之一為Vera Rubin平台首季量產即貢獻近200億美元營收，創公司史上最快產品放量紀錄，並成為推動未來資料中心業務成長的重要動能。在AI伺服器、高速交換器與光通訊架構持續升級帶動下，高階PCB、ABF載板及關鍵材料需求有望維持強勁成長趨勢。

此外，輝達除持續確保記憶體供應外，也進一步擴大與欣興（3037）、揖斐電等合作夥伴的產能布局，新增載板及封裝供應鏈合作規劃，高階載板需求能見度持續提升。法人指出，近期PCB族群股價修正主要反映市場對輝達領導層變動的擔憂，但從產業基本面來看，AI基礎設施升級所帶動的需求並未改變，相關供應鏈中長期成長動能仍具延續性。

另一方面，輝達事件也牽動CCL龍頭台光電（2383）股價表現。台光電日前已就外界盛傳輝達營收貢獻占比達25%至30%的說法提出澄清，強調相關比重從未超過20%。此外，公司目前接單狀況未受近期事件出現負面影響，甚至因同業狀況而獲得轉單，顯示高階CCL需求與產品組合優化趨勢未變。

今年9月掛牌上市的中信台日韓PCB（009828）同樣受到產業修正影響，近期隨PCB族群回檔，基金淨值表現承壓，17日收盤價跌破7元，近一個月跌幅超過三成。不過，法人普遍認為，目前產業修正主要來自市場風險偏好與評價調整，而非基本面轉弱，在籌碼沉澱後，反而有助中長線投資價值浮現。

009828經理人葉松炫表示，輝達在經歷近期股價修正之後繳出優於市場預期的財報與展望，短期有助支撐AI及PCB供應鏈評價修復，亦反映全球AI相關資本支出與算力需求尚未出現放緩跡象。不過，由於法說會尚未公布正式接班安排與相關時程，相關不確定性仍可能持續影響市場情緒，後續仍需觀察新任執行長人選、產品迭代及技術升級策略是否出現變化。

葉松炫進一步指出，高階PCB、ABF載板及CCL供應鏈具有較高技術門檻與認證周期，不論未來由誰接掌輝達營運，既有關鍵供應鏈短期內遭大幅替換的可能性不高。

另一方面，若市場對輝達未來策略方向的不確定性延續，也可能加速部分雲端業者投入ASIC自研晶片。在AI伺服器、高速交換器及1.6T光模組持續升級帶動下，無論是GPU或ASIC路線發展，均有望推升高階載板、PCB及上游材料需求，因此仍看好相關產業長期成長趨勢。