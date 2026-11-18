台股千點震盪抱金融股最穩？13家金控前10月全數賺贏去年：僅剩這3家還沒達標
隨著2026年愈來愈接近尾聲、全年的獲利總成績單也愈來愈明朗！時序進入11月下旬，國內上市櫃的13家金控也在本週16號，全數公告今年前10月的獲利表現。
在國內金融界競爭愈趨激烈的現在，有誰能在眾多金控中脫穎而出？賺得多就有機會在隔年配息配更多，誰有機會配得更好？
表1：13家金控10月累計EPS情況
|金控名稱
|2026年10月累計EPS（元）
|2025年同期累計EPS（元）
|EPS年成長率（%）
|受益人數（人）
|富邦金（2881）
|8.75
|7.51
|16.51%
|378,070
|國泰金（2882）
|7.56
|6.16
|22.73%
|395,157
|元大金（2885）
|4.30
|2.26
|90.27%
|454,351
|中信金（2891）
|3.45
|3.40
|1.47%
|568,199
|台新新光金（2887）
|2.67
|1.88
|42.02%
|713,135
|永豐金（2890）
|2.61
|1.72
|51.74%
|452,595
|兆豐金（2886）
|2.31
|2.05
|12.68%
|448,707
|凱基金（2883）
|2.29
|1.37
|67.15%
|724,442
|玉山金（2884）
|2.14
|1.81
|18.23%
|615,307
|華南金（2880）
|2.02
|1.61
|25.47%
|466,257
|第一金（2892）
|1.95
|1.63
|19.63%
|430,701
|合庫金（5880）
|1.32
|1.14
|15.79%
|401,689
|國票金（2889）
|1.03
|0.52
|98.08%
|224,670
註：
1.本表依2026年10月自結累計EPS由高至低排序
2.EPS為2026年10月之數據、現金殖利率以2026.11.16收盤價、2026年配息計（股利發放年度）
3.股價（收盤價）、本益比資料時間為2026.11.16、受益人數日期為2026.11.13
資料來源：XQ全球贏家、公開資訊觀測站、Goodinfo!台灣股市資訊網、集保所 整理：謝宜孝
金控獲利王無人撼動！10家金控獲利超越2025全年
國內上市櫃金控中，今年來賺最大、最會賺的，依舊是由金控雙雄的富邦金（2881）和國泰金（2882）蟬聯，其中的富邦金以8.75元的成績，再度衛冕金控獲利王寶座。
國泰金則以7.56元的成績緊追在後。
至於元大金（2885），在今年4月時的累計獲利排行超車過去位居老三的中信金（2891）後，至今仍未變過。
而元大金獲利大躍進的最主要原因，從金控公告的EPS獲利結構上能看出端倪，也就是旗下的元大投信太會賺了！
以「前10月累計EPS」來看，在台股投資熱潮持續之下，元大投信累計EPS為24.48元，相對於其他事業體（如人壽、證券、銀行等）都不到8元來說，EPS獲利可是3倍以上，無疑是金控底下最會賺的金雞母。
另值得注意的還有台新新光金（2887）這家金控，台新金和新光金過去在合併前，兩家的獲利表現大多沒有特別亮眼的成績、獲利不在前五名之列。
尤其是過去的新光金，合併前獲利情況不甚理想，不過在2025年正式合併至今，合併綜效似乎有慢慢顯現在整體的獲利上，台新新光金前10月獲利成績以2.67元位居第五。
盆滿缽滿！10家金控大暴賺
13家金控不只全數賺贏去年同期，當中更有10家光是今年前十月的獲利，就是去年全年的1倍以上（100%）！
至於剩下的3家其實也不差，今年前10月獲利大多是去年全年的8成以上，如兆豐金（2886）97.47%、合庫金（5880）97.06%、中信金（2891）84.56%，若再加上未來2個月的獲利預期，2026年賺贏2025年應非難事。
以獲利情況來說，基本上13家金控明年的配息理應不會讓人太失望。
台股高檔千點震盪！金控今年來漲幅表現仍不俗
近期台股波動劇烈、動輒漲跌千點的震盪行情，與前陣子五萬點大關的市場氛圍猶如兩樣情。
不過即便如此，對於13家金控股來說，今年來的股價漲勢表現依舊不俗，多數金控都有4成以上的漲幅，當中更有近半數（6）家漲幅超過5成。
過去以股價牛皮特性著稱的金融股，能交出這樣的表現實屬驚人。
表2：金控今年來漲跌幅
|金控名稱
|今年來表現（%）
|凱基金（2883）
|100.29
|台新新光金（2887）
|89.22
|元大金（2885）
|74.81
|華南金（2880）
|63.55
|富邦金（2881）
|58.17
|中信金（2891）
|52.99
|永豐金（2890）
|48.95
|國泰金（2882）
|45.12
|第一金（2892）
|44.05
|玉山金（2884）
|43.11
|兆豐金（2886）
|36.25
|合庫金（5880）
|0.53
|國票金（2889）
|-3.02
註：今年來期間為2025.12.31～2026.11.16，以收盤價計、不含息
整理：謝宜孝
金融生態捲上天！整併潮持續、未來獲利誰當王？
近年來國內的金融生態可說是愈來愈競爭，各種整併潮不斷持續當中，例如民營「金金併」歷史首例的富邦金併日盛金，再到台新金併新光金、永豐金併京城銀、玉山金併保德信投信...，在在都能看出市場競爭有多激烈。
不過除了民營金控外，公股金控旗下事業體也吹起了整併風。
即是近期拍板的「公股投信四合一」，第一金、兆豐金、合庫金及華南金旗下的4家投信整併，由資產管理規模最大、績效較佳的第一金投信擔任存續公司，維持「第一金投信」名稱，並取得經營主導權，預計2028年1月1日正式完成合併，將成為「投信國家隊」。
不分公股民營，不少金控正以整併的方式持續擴大金融版圖，未來金控獲利排行是否會因此大洗牌，對廣大的600萬金控股民來說，很值得持續關注。
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