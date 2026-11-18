隨著2026年愈來愈接近尾聲、全年的獲利總成績單也愈來愈明朗！時序進入11月下旬，國內上市櫃的13家金控也在本週16號，全數公告今年前10月的獲利表現。

在國內金融界競爭愈趨激烈的現在，有誰能在眾多金控中脫穎而出？賺得多就有機會在隔年配息配更多，誰有機會配得更好？

表1：13家金控10月累計EPS情況 金控名稱 2026年10月累計EPS（元） 2025年同期累計EPS（元） EPS年成長率（%） 受益人數（人） 富邦金（2881） 8.75 7.51 16.51% 378,070 國泰金（2882） 7.56 6.16 22.73% 395,157 元大金（2885） 4.30 2.26 90.27% 454,351 中信金（2891） 3.45 3.40 1.47% 568,199 台新新光金（2887） 2.67 1.88 42.02% 713,135 永豐金（2890） 2.61 1.72 51.74% 452,595 兆豐金（2886） 2.31 2.05 12.68% 448,707 凱基金（2883） 2.29 1.37 67.15% 724,442 玉山金（2884） 2.14 1.81 18.23% 615,307 華南金（2880） 2.02 1.61 25.47% 466,257 第一金（2892） 1.95 1.63 19.63% 430,701 合庫金（5880） 1.32 1.14 15.79% 401,689 國票金（2889） 1.03 0.52 98.08% 224,670 註：

1.本表依2026年10月自結累計EPS由高至低排序

2.EPS為2026年10月之數據、現金殖利率以2026.11.16收盤價、2026年配息計（股利發放年度）

3.股價（收盤價）、本益比資料時間為2026.11.16、受益人數日期為2026.11.13

資料來源：XQ全球贏家、公開資訊觀測站、Goodinfo!台灣股市資訊網、集保所 整理：謝宜孝

金控獲利王無人撼動！10家金控獲利超越2025全年

國內上市櫃金控中，今年來賺最大、最會賺的，依舊是由金控雙雄的富邦金（2881）和國泰金（2882）蟬聯，其中的富邦金以8.75元的成績，再度衛冕金控獲利王寶座。

國泰金則以7.56元的成績緊追在後。

至於元大金（2885），在今年4月時的累計獲利排行超車過去位居老三的中信金（2891）後，至今仍未變過。

而元大金獲利大躍進的最主要原因，從金控公告的EPS獲利結構上能看出端倪，也就是旗下的元大投信太會賺了！

以「前10月累計EPS」來看，在台股投資熱潮持續之下，元大投信累計EPS為24.48元，相對於其他事業體（如人壽、證券、銀行等）都不到8元來說，EPS獲利可是3倍以上，無疑是金控底下最會賺的金雞母。

另值得注意的還有台新新光金（2887）這家金控，台新金和新光金過去在合併前，兩家的獲利表現大多沒有特別亮眼的成績、獲利不在前五名之列。

尤其是過去的新光金，合併前獲利情況不甚理想，不過在2025年正式合併至今，合併綜效似乎有慢慢顯現在整體的獲利上，台新新光金前10月獲利成績以2.67元位居第五。

盆滿缽滿！10家金控大暴賺

13家金控不只全數賺贏去年同期，當中更有10家光是今年前十月的獲利，就是去年全年的1倍以上（100%）！

至於剩下的3家其實也不差，今年前10月獲利大多是去年全年的8成以上，如兆豐金（2886）97.47%、合庫金（5880）97.06%、中信金（2891）84.56%，若再加上未來2個月的獲利預期，2026年賺贏2025年應非難事。

以獲利情況來說，基本上13家金控明年的配息理應不會讓人太失望。

台股高檔千點震盪！金控今年來漲幅表現仍不俗

近期台股波動劇烈、動輒漲跌千點的震盪行情，與前陣子五萬點大關的市場氛圍猶如兩樣情。

不過即便如此，對於13家金控股來說，今年來的股價漲勢表現依舊不俗，多數金控都有4成以上的漲幅，當中更有近半數（6）家漲幅超過5成。

過去以股價牛皮特性著稱的金融股，能交出這樣的表現實屬驚人。

表2：金控今年來漲跌幅 金控名稱 今年來表現（%） 凱基金（2883） 100.29 台新新光金（2887） 89.22 元大金（2885） 74.81 華南金（2880） 63.55 富邦金（2881） 58.17 中信金（2891） 52.99 永豐金（2890） 48.95 國泰金（2882） 45.12 第一金（2892） 44.05 玉山金（2884） 43.11 兆豐金（2886） 36.25 合庫金（5880） 0.53 國票金（2889） -3.02 註：今年來期間為2025.12.31～2026.11.16，以收盤價計、不含息

整理：謝宜孝

金融生態捲上天！整併潮持續、未來獲利誰當王？

近年來國內的金融生態可說是愈來愈競爭，各種整併潮不斷持續當中，例如民營「金金併」歷史首例的富邦金併日盛金，再到台新金併新光金、永豐金併京城銀、玉山金併保德信投信...，在在都能看出市場競爭有多激烈。

不過除了民營金控外，公股金控旗下事業體也吹起了整併風。

即是近期拍板的「公股投信四合一」，第一金、兆豐金、合庫金及華南金旗下的4家投信整併，由資產管理規模最大、績效較佳的第一金投信擔任存續公司，維持「第一金投信」名稱，並取得經營主導權，預計2028年1月1日正式完成合併，將成為「投信國家隊」。

不分公股民營，不少金控正以整併的方式持續擴大金融版圖，未來金控獲利排行是否會因此大洗牌，對廣大的600萬金控股民來說，很值得持續關注。

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