台股昨（17）日大洗盤，上演殺中實戶、ETF、融資的三殺盤，儘管國安基金等政府資金進場急拉1,747點，終場仍跌947點收40,092點。法人表示，台股今將再度面臨4萬點、年線保衛戰，關鍵就在市場對輝達財報是否埋單、外資對9.7萬口台指期淨空單態度。

台股昨再跌2.3%，重於日韓等亞洲主要股市，連兩日狂瀉3,583點、跌幅8.2%。由於市場資金持續撤出ETF、中實戶押寶的高估值AI股，昨上市融資再減157.7億元、上櫃融資減72.9億元，合計上市櫃單日融資減少230.6億元，累計本周兩個交易日已再砍394.5億元。合計上市櫃融資近五日減368.2億元，其中，大盤融資餘額降至5,087.2億元，為7月31日5,074.6億元來低量。

市場對AI產業進入「後黃仁勳時代」充滿不確定的挫折感，除國安基金進場穩盤外，金管會、證交所、櫃買中心更是連兩日出面信心喊話。金管會指出，台股基本面仍穩健，金管會將密切關注股市波動，適時採取相應措施。

證交所補充，截至16日，全市場信用交易擔保維持率165.98％，遠高於130％的最低追繳門檻；追繳戶數733戶、追繳與處分金額分別為3.97億元與5.67億元，在大盤成交量占比甚低，壓力遠低於2025年4月美國對等關稅事件時期

對於後市，富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清認為，前波低點37,837點不能跌破，否則恐將下探新支撐，建議投資人持股水位不高於六成，密切觀察輝達財報、輝達前執行長黃仁勳聽證會、台指期結算後外資空單動向。

台股昨早盤跌破4萬大關，下探至39,786點，儘管台股一度如喝下「國安感冒糖漿」在短短17分鐘內翻紅，攀升至41,533點，但也僅10分鐘，指數又再度翻黑回檔，終場仍跌947點收40,092點，成交值增至1.01兆元。

千金股殺聲隆隆，光聖（6442）、雙鴻（3324）、竑騰（7751）跌破千元，總檔數降至34檔，且股王信驊（5274）也跌破萬元關卡。

外資賣超380.9億元，連二賣，累計賣超1,082.8億元，而外資在結算前夕，期貨淨空單增加1,109口至97,896口，今日動向成為焦點；投信賣超38.2億元，連二賣，累計賣超221.2億元；自營商賣超156.9億元，連二賣，累計賣超415.9億元；三大法人合計賣超576.1億元，連二賣，累計賣超1,720.04億元。至於八大公股行庫買超101.6億元，連二買，累計買超373.2億元。