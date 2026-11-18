台股加權指數16日暴跌6%或逾2,600點，巴克萊銀行（Barclays）昨（17）日指出，台股16日大跌的主因之一，是散戶融資斷頭，這波賣壓可能還會持續，即使大盤已接近重要支撐，進場搶反彈的風險和報酬仍不划算。

台股昨日再度重挫近950點。巴克萊認為，融資斷頭是台股大跌主因，政府護盤和限空措施也難擋賣壓。

巴克萊亞洲股票衍生性商品銷售主管辛格（Kaanhari Singh）認為，本周全球科技業幾項重大事件，可能使AI行情出現截然不同的走勢。台股指數徘徊在重要支撐附近，但「我們認為逆勢進場搶反彈的風險和報酬尚不具吸引力。」

她說：「我們會先觀察股市的融資餘額和散戶布局，以及政府持續護盤的跡象是否更明確，再考慮改變看法。」

這也提醒投資人，台灣、南韓等科技股比重偏高的亞洲市場，散戶加槓桿的部位往往集中在AI股。

巴克萊指出，台股整體融資餘額占總市值3.8%，乍看似乎不高，但進一步檢視個別股票的融資情況，便會發現風險集中在AI相關股票。南韓、日本和大陸等亞洲主要市場，今年散戶布局也有類似情況。

巴克萊發現，台股周一跌幅超過7%的股票，整體融資比率是當天表現較佳股票的4.6倍。

巴克萊指出，「以目前行情來看，台股整體的投資吸引力不如其他市場。散戶賣壓仍可能拖累大盤，尤其是台積電（2330）等權值股。若科技股全面反彈，我們認為，對市場漲跌反應較大的其他股市指數，會比台股更值得布局」。