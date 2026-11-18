台股近期盤面氛圍轉趨保守，凱基、群益等本土投顧昨（17）日認為，台股基本面韌性仍佳，現階段評價已修正至中長期平均水準，隨賣壓宣洩完畢及通膨如預期明顯降溫，2027年大盤高點仍具挑戰53,000至55,000點機會。

凱基投顧董事長朱晏民昨日分析，台股企業獲利基本面仍具韌性，大盤近期本益比一度修正至14倍，已低於長期平均的15倍，浮現超跌跡象，即使本益比難以重返今年22倍高峰，但回歸長期均值上緣、以18至19倍合理本益比推估，明年上半年仍可望站上50,000點，下半年逐步反映2028年企業獲利與AI規模化變現的收成期，高點有望挑戰55,000點。

群益投顧總經理范振鴻表示，近期AI產業發展變數，影響台股2027、2028年獲利展望及估值。大盤波段指數空間與AI發展、費城半導體指數表現、新台幣匯率、外資動向等高度連動，雖然2027年指數有機會創高，但AI股從全面上漲轉變為「獲利驗證、評價分化、產業輪動」， 最大黑天鵝將是「去槓桿引發衰退」。

據群益投顧預估，台股2027年基準情境為高波動箱型市場，全年高、低點各為50,000點、35,000點，合理推估核心交易區間位於40,000點至46,000點，若AI需求持續強勁，投資回收疑慮緩解、美通膨明顯降溫，樂觀情境仍有機會向上挑戰53,000點。

若AI融資循環破滅及2028年資本支出減緩衝擊AI估值，影響大型雲端服務供應商資本支出與供應鏈出貨時程，低點可能下探32,000點，但目前資訊研判機率很低。