台股17日市場賣壓持續宣洩，面臨40,000點保衛戰，盤面評價不高的中低價股相對獲得青睞，合勤控（3704）、中鼎（9933）、環科（2413）等強勢標的挾量收高，法人預期行情恐持續震盪，建議搶短宜量力而為，並設好停利停損價位。

受到美國費城半導體指數及台積電（2330）ADR分別重挫6.3%、5.2%影響，台股17日開低摜破40,000點，下殺至39,786點，雖然低檔買盤進場拉抬，一度翻紅至41,533點，最後仍不敵沉重賣壓，終場跌947點險守40,000點整數關卡。

盤面避險情緒高漲，部分資金轉至百元以下中低價股進行作價，包括合勤控、大國鋼（8415）、中鼎、強新（5013）、康霈*（6919）、雷笛克光學（5230）、台驊控股（2636）、環科、中磊（5388）、安普新（6743）、至上（8112）、瑞儀（6176）、聯華（1229）、長榮航（2618）、光罩（2338）、寶雅*（5904）等量大指標，紛紛出面表態，匯聚短多人氣。

法人指出，全球風險資產短期仍受消息面牽動，預期待輝達（NVIDIA）展望釋出、通膨及油價壓力降溫，市場情緒才有機會回穩，在台股盤勢明朗前，建議優先控管風險、保留現金彈性，短線以能否站穩5日線做為止跌訊號。