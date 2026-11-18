盤勢分析

本波台股修正主要受到美國期中選舉後，市場對AI資料中心政策變動、AI資本支出延後、AI晶片龍頭高層異動、信用利差擴大及外資賣超等因素影響。加權指數自高點大幅回檔，國安基金也宣布進場執行安定任務。

由於美國持續維持高通膨與高利率環境，企業借貸與再融資成本增加。對AI資料中心、Neocloud與高資本支出公司而言，資金成本上升會直接壓縮投資報酬。市場目前預期AI與雲端基礎建設資本支出將於2027至2028年達到高峰。雖代表需求強勁，但也意味後續折舊、利息費用將上升、自由現金流可能短期承壓。

綜合來看，美國資料中心政策變動影響主要集中在2028年後，2027年在建產能基本不受影響。

台股方面，評價已由高點約19倍降至約15倍，然2027年台股獲利預估成長約30%，修正主要來自外部情緒與風險折價。AI長期趨勢未變，短期修正主要是資金成本與估值調整造成。投資重點應從「追逐高成長」轉向「確認獲利品質、現金流與資本報酬率」。投資組合應從高槓桿、高負債標的，轉向具備現金流、技術壁壘與AI實質受惠能力的公司。

投資建議

後續配置重點建議以獲利確定的大型價值成長股為主，若企業獲利能力持續提升，估值修正反提供較佳進場點。投資應聚焦PCB／ABF、測試介面、光通訊、半導體設備、ASIC／IP、電源與散熱等方向。

其中，AI伺服器出貨成長仍將驅動台灣相關供應鏈，PCB／ABF受惠高階載板與高速材料需求延續，測試介面受惠AI晶片測試複雜度提升，光通訊受惠資料中心高速傳輸需求增加，多項材料短缺預計將延續至2026年底甚至2027年。