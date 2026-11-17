櫃買指數17日下跌3.92%，收306.61點，櫃買中心接獲證券商臺銀金山、德信、新光（1409）通報，千金股旺矽（6223）爆出5,406萬元違約交割，是旺矽今年第二次違約交割；華南台南、永豐潮州、永豐（6790）桃園則通報倉和（6538）爆出違約交割1,096.1萬元。是今年來櫃買市場第17、18起違約交割案。

旺矽今日下跌310元收在3,995元，跌幅7.2%。以T+2日計算的13日是上漲15元，漲幅0.32%，以當日收盤價4,670元計算，違約交割金額5,406萬元，約當11.5張。

倉和今日跌停且已經連吞三根跌停，下跌26元收在238.5元，T+2日計算的13日是下跌32.5元，跌停，以當日收盤價293.5元計算，違約交割金額1,096.1萬元，約當37.3張。

依櫃買中心公告，上櫃公司今日違約交割金額買進、賣出合計總金額為1.14億元，買進、賣出相抵後金額則為1,673.8萬元。

旺矽上一次違約交割是在6月12日由證券商永豐萬盛通報，發生1,207萬元違約交割。累計今年來兩次違約交割金額達到6,613萬元。

統計今年來18起違約交割金額達到7.07億元，今年來三度違約交割的個股是穩懋（3105），二度違約交割的是信驊（5274）、金居（8358）、旺矽。單次違約交割金額最高的是金居，4月21日違約交割金額高達1.1億元。不過穩懋爆出三次違約交割，累計違約金額達2.05億元則是個股之中最高。

今年來櫃買市場傳出違約交割的多半是熱門族群如光通訊、PCB／CCL、IC設計、封測、記憶體等。