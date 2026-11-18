亞洲年度指標性新創展會2026 Meet Taipei創新創業嘉年華將於19日至21日在台北花博爭艷館展開，今年證交所將以「臺灣創新板（tib-創）」為主題，展示創新板做為創新企業進入資本市場首選板塊的制度優勢與專屬服務資源，彰顯台灣資本市場打造亞洲那斯達克的決心。

證交所表示，台灣創新板自2021年成立迄今，逐年優化相關制度，並擔綱推動國內外前瞻產業上市的核心角色。

今年創新板再次吸納各界意見，完成新制度突破，包括開放創新板股票得為權證發行標的，明年1月起取消首次買入創新板需簽署風險預告書之規定，屆時創新板投資人基礎將與一般板一致，由目前已簽署風險預告書的300多萬人，放寬到1,400多萬台股開戶投資人，使創新板對國內外高成長企業及投資人更具吸引力。

今年創新板主題館中，除了創新板的精神象徵-獨角獸tibit將再次於Meet Taipei展會中與新創團隊及民眾相見歡，同時更首度設置「光之樹Coffee Bar」，以環形光圈圍繞tib-創的標誌，下方放置吧台座位，作為新創團隊、投資人與觀展民眾提供交流休憩的空間。

此外，展區現場也設有Podcast錄製專區，將邀請多家創新板公司現身說法，分享企業掛牌後如何善用證交所及創新板專屬之多元服務，在資本市場穩健成長。

訪談精華後續也將於《Meet創業小聚》Podcast上線播出。