臺灣證券交易所與標普全球能源（S&P Global Energy）近日共同舉辦「台灣投資者關係永續洞察報告發表會」，發布研究報告「資本所向，永續為錨：台灣上市公司永續績效與全球永續基金投資之全方位剖析」。報告顯示，812檔全球永續基金對台灣上市公司的投資金額合計近780億美元，投資範圍涵蓋我國760家上市公司，展現台灣企業在全球永續投資布局中的重要地位。

證交所業務委員胡則華表示，台灣企業的優勢不僅在於半導體、人工智慧及先進科技，也展現在環境保護、員工福祉、公司治理與企業韌性等面向。主管機關、證交所與企業多年來共同推動永續發展，已逐步累積具體成果，成為建立市場信任與維持長期競爭力的重要基礎。期盼透過本次研究，讓全球投資人、指數編製機構及資產管理業者，看見更多科技產業以外、同樣具有優異永續表現的台灣企業，並促進相關指數與投資商品的發展，深化台灣企業與全球投資社群的連結，為企業及投資人創造更多長期價值。

依研究採用之2026年6月持股資料，台灣共有760家上市公司獲全球永續基金投資，合計占上市公司總市值約98%。

且在此次研究具有標普全球企業永續評鑑評分資料的457家上市公司中，總分排名前10%的46家台灣上市公司，在研究分析的七項永續主題上，平均得分均高於道瓊斯領先全球指數及道瓊斯領先新興市場指數兩項指數成分公司的平均表現。