櫃買中心積極響應2026年世界交易所聯合會發起「氣候倡議敲鐘」活動，日前由總經理陳麗卿率領同仁及眷屬，前往新北市石門區白沙灣海岸參與植樹與生態教育，以親手栽植樹苗的具體行動守護海岸生態，展現支持國際氣候倡議、實踐永續發展與推動淨零轉型決心。

櫃買中心多年來持續將ESG理念落實於營運與市場機制，2025年順利通過ISO 14068-1碳中和標準查證，首度宣告達成2024年度組織碳中和，並獲頒行政院「國家永續發展獎」及BSI「淨零行動領航獎」。此外，櫃買中心積極推動綠色營運，綠電使用比率已提升至38.2%，公務車全面汰換為油電混合車，並持續深化業務流程無紙化與電子化，發揮引領資本市場綠色轉型的示範效益。

為擴大永續影響力，櫃買中心已陸續於新北、桃園、宜蘭及花蓮等地推動造林與林木撫育工作。今年響應氣候倡議敲鐘活動，在農業部林業及自然保育署宜蘭分署協助下，深入了解海岸保安林在防風固砂、保護沿岸居民生活環境及維護自然碳匯等關鍵功能，並共同栽植適地樹苗。