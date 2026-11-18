櫃買中心與麥格理資本台灣證券分公司近日合作舉辦「2026 TPEx and Macquarie Taiwan Conference」法人說明會，共有11家上櫃公司出席，吸引來自美國、歐洲及亞太地區等地的機構法人與會，經由面對面會談的方式，交流公司近期財務營運亮點及競爭優勢。

此次參加櫃買麥格理法說會的11家上櫃公司包含穩懋（3105）、弘塑、新應材、聖暉*、合晶、台燿、精測、南俊國際、萊德光電-KY、漢測及群聯，涵蓋半導體業、電子零組件業、通信網路業及其他電子業等，在全球科技加速發展的浪潮之下，台灣優質上櫃公司在國際市場嶄露頭角，已然占據全球科技供應鏈的樞紐地位，因而這次法說會吸引眾多國際專業投資機構踴躍參與，現場交流氣氛熱絡，獲得熱烈迴響。

以第3季每股稅後純益（EPS）來看，群聯EPS高達138元，是上市櫃公司的單季EPS冠軍，且稅後純益達305.4億元，高居上市櫃公司第七名，也是上櫃公司第一名。其他包括精測、弘塑、台燿、聖暉*，第3季都賺超過一個股本，獲利表現亮眼。

近期櫃買市場表現優異，截至10月底止，上櫃股票成交日均值約2,256億元，創下歷年新高，外資成交值達三成以上。

其中，又以半導體業表現最為亮眼，半導體類股約占上櫃市場成交金額49%。綜觀上櫃及興櫃市場，半導體業均為市值最高的類股，總市值約5兆元，無疑成為全球科技投資布局中不可或缺的重要市場板塊。

櫃買中心未來將積極協助企業進入資本市場，引領企業持續提升公司價值，並透過法說會等引資交流活動，助力優質企業拓展國際能見度與市場規模，吸引國際資金活水注入櫃買市場，增進我國資本市場的交易動能，積極推動台灣邁向「亞洲資產管理中心」的目標。