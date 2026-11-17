國際股市近期出現較大幅度震盪，連帶影響櫃買指數表現。17日上櫃指數收在306.61 點，下跌12.51 點，跌幅為3.92%。

櫃買中心表示，上櫃公司應於11月16日公告申報2026年第3季財務報告者共計898家，均已完成公告申報。經統計上櫃公司2026年前三季營收約2兆9,459億元，較去年同期增加7,069億元，增加幅度為32%；另稅前淨利4,915億元，較去年同期增加2,719億元，增加124%；上櫃公司營收獲利已連續四季穩健成長，顯示櫃買市場有強韌的基本面支撐。櫃買中心指出，上櫃公司2026年前三季獲利較去年同期成長之公司計有628家，約占上櫃公司70%，獲利成長金額前三大之產業分別為半導體業、電腦及周邊設備業、電子零組件業。在每股稅後純益（EPS）方面，經統計EPS超過10元之公司計有72家，5元以上未達10元的公司計109家，2元以上未達5元之公司計199家，整體獲利上櫃公司共計672家，約占上櫃公司之75%，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

櫃買中心指出，國際股市近期波動較大，但多數上櫃公司營運狀況良好，基本面並未受到顯著影響。短期股價變動牽涉諸多因素，長期仍將回歸企業實質營運表現。

櫃買中心呼籲投資人衡量自身投資目標與風險承受度，理性評估市場短期變化，謹慎進行投資判斷。櫃買中心將持續密切留意國際政治與經濟情勢對上櫃市場的影響，並要求上櫃公司確實揭露資訊，提升透明度，確保市場秩序與投資人權益。