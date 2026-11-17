受到國際科技股波動及市場對AI產業前景不確定性影響，今日（11月17日）台股隨國際主要股市震盪，加權股價指數收在40,092.11點，下跌947.97點，跌幅2.31%。證交所表示，近期國際金融市場波動加劇，惟國際金融機構仍看好AI產業中長期發展；國內方面，台股信用交易相關數據顯示風險可控，上市公司前三季營收及獲利亦雙雙成長，顯示台灣產業基本面穩健，為資本市場長期發展提供重要支撐。

國際金融機構對AI發展仍具信心 短期市場波動未改中長期成長趨勢

瑞銀集團（UBS）認為，近期科技股波動主要反映市場投資部位調整，並非AI投資循環結束，持續看好AI結構性成長機會。對於產業中長期展望，摩根大通私人銀行（J.P. Morgan Private Bank）指出，看好未來12至18個月大型雲端業者發展前景，並認為AI長期將帶動生產力及經濟成長，惟仍須留意終端需求與政治情勢變化；貝萊德（BlackRock）對美股未來6至12個月維持中立看法，但仍長期看好AI發展前景。

信用交易相關數據顯示風險可控持續觀察後續股市情勢在市場交易方面，儘管近期台股震盪，截至11月16日全市場之信用交易擔保維持率為165.98%，仍遠高於現行最低追繳擔保維持率130%；追繳戶數733戶，惟與2025年4月美國對等關稅事件相較，市場追繳壓力尚屬和緩；追繳與處分金額分別為3.97億元、5.67億元，與大盤成交金額相較占比甚低，且2026年至今信用交易處分金額及人數相較大盤成交量值及市場投資人數仍處於安全範圍，顯示整體市場交易秩序維持正常。

上市公司前三季獲利大幅成長 AI商機帶動產業表現

上市公司最新財報亦展現強勁營運成果。根據證交所11月17日公布統計，115年前三季本國上市公司（不含金融控股公司及未申報公司）營收達45兆4,758億元，年增38.29%；稅前淨利達6兆2,273億元，年增82.69%，營收及獲利雙雙大幅成長。其中，整體市場具獲利之上市公司達872家，約占81%；獲利較去年同期成長者計775家，約占72%，顯示企業獲利表現良好。

就產業表現觀察，半導體業憑藉領先技術及供應鏈布局掌握AI商機；電腦及周邊設備業受惠全球雲端服務業者擴大AI基礎建設；電子零組件業則受AI伺服器及高效能運算需求帶動，獲利均呈成長。此外，玻璃陶瓷及塑膠工業亦受惠相關需求，由去年同期虧損轉為獲利，反映AI產業成長效益已擴及其他產業。

台灣產業基本面強勁，證交所持續維護市場穩健運作

證交所表示，國際機構對AI中長期需求仍持正面看法，目前台股信用交易擔保維持率仍處於相對充足水準，且上市公司第3季營運成果亦顯示產業具備成長動能。面對短期市場波動，呼籲投資人審慎評估自身風險承受能力，留意槓桿交易風險，並回歸產業發展及企業基本面理性判斷，共同維護台灣資本市場長期穩健發展。