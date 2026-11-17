臺灣證券交易所17日公布上市公司第3季財務報告形式審閱結果（除13家金控申報期限至11月30日外），正峰（1538）併案維持全額交割、力銘（3593）加重處置，相關處置措施將自11月19日起執行；台揚（2314）則即將在12月21日下市。

證交所指出，針對併案列為變更交易方法之公司，正峰工業股份有限公司前因有證交所營業細則第49條第1項第1款規定情事，其上市有價證券已列為變更交易方法在案。嗣查該公司最近期公告申報之財務報告，經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，符合同細則第49條第1項第3款規定，因此其上市有價證券併案列為變更交易方法，即繼續列為全額交割股。

針對列為變更交易方法併加採行分盤集合競價交易方式之公司，力銘科技股份有限公司前因有同細則第49條第1項第1款規定情事，其上市有價證券已列為變更交易方法在案。經查該公司最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，核有同細則第49條第1項第1款及第49條之2第1項第4款規定情事，故其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式，即除維持全額交割外，並加強交易撮合管制。

此外，台揚科技股份有限公司前因有同細則第49條第1項第1款及第3款、第49條之2第1項第4款規定之情事，其上市有價證券業經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案。嗣查該公司最近期公告申報之財務報告顯示淨值為負數，核有同細則第50條之1第1項第9款規定，證交所前已公告其有價證券自12月21日起終止上市。